Дегтярев: смена гражданства российскими спортсменами вызывает вопросы у граждан
К российским спортсменам, сменившим гражданство, есть вопросы у большинства граждан России. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Несправедливо, что на наших спортсменов, которые поехали под нейтральным флагом, ополчились, они от флага не отказывались. А вот те, кто меняет спортивное гражданство, у меня лично вопросы вызывают, уверен, это вызывает вопросы у большинства граждан страны», – сказал он (цитата по ТАСС).
Дегтярев добавил, что те атлеты, которые сменили спортивное гражданство, а потом заседают в Госдуме, вызывают у него чувство брезгливости. Он не уточнил, о ком именно идет речь. Олимпийцы и паралимпийцы, выступающие в нейтральном статусе, вынуждены «принимать на себя удар» и показывать результат в недружественной атмосфере, отметил он.
Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступали под нейтральным флагом. МОК обозначил критерий допуска, в результате на Игры попали только 15 спортсменов из России. В июле 2023 г. в Минспорте сообщили, что с 2022 г. спортивное гражданство сменили 67 атлетов, 47 из них – из летних олимпийских видов спорта. Осенью того же года замминистра спорта РФ Алексей Морозов говорил, что спортивное гражданство сменили более 100 атлетов, 55 из них – по олимпийским видам.
Паралимпийские игры в Париже стартовали 28 августа. На соревнованиях выступают 88 российских паралимпийцев в нейтральном статусе. Россияне завоевали уже 41 медаль, включая 10 золотых.