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Дегтярев: смена гражданства российскими спортсменами вызывает вопросы у граждан

Ведомости

К российским спортсменам, сменившим гражданство, есть вопросы у большинства граждан России. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Несправедливо, что на наших спортсменов, которые поехали под нейтральным флагом, ополчились, они от флага не отказывались. А вот те, кто меняет спортивное гражданство, у меня лично вопросы вызывают, уверен, это вызывает вопросы у большинства граждан страны», – сказал он (цитата по ТАСС).

Дегтярев добавил, что те атлеты, которые сменили спортивное гражданство, а потом заседают в Госдуме, вызывают у него чувство брезгливости. Он не уточнил, о ком именно идет речь. Олимпийцы и паралимпийцы, выступающие в нейтральном статусе, вынуждены «принимать на себя удар» и показывать результат в недружественной атмосфере, отметил он.

Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступали под нейтральным флагом. МОК обозначил критерий допуска, в результате на Игры попали только 15 спортсменов из России. В июле 2023 г. в Минспорте сообщили, что с 2022 г. спортивное гражданство сменили 67 атлетов, 47 из них – из летних олимпийских видов спорта. Осенью того же года замминистра спорта РФ Алексей Морозов говорил, что спортивное гражданство сменили более 100 атлетов, 55 из них – по олимпийским видам.

Паралимпийские игры в Париже стартовали 28 августа. На соревнованиях выступают 88 российских паралимпийцев в нейтральном статусе. Россияне завоевали уже 41 медаль, включая 10 золотых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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