Дегтярев: смена гражданства российскими спортсменами вызывает вопросы у граждан

Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступали под нейтральным флагом. МОК обозначил критерий допуска, в результате на Игры попали только 15 спортсменов из России. В июле 2023 г. в Минспорте сообщили, что с 2022 г. спортивное гражданство сменили 67 атлетов, 47 из них – из летних олимпийских видов спорта. Осенью того же года замминистра спорта РФ Алексей Морозов говорил, что спортивное гражданство сменили более 100 атлетов, 55 из них – по олимпийским видам.