В Дании задержали активистку Грету Тунберг
Полиция задержала в Копенгагене шведскую климатическую активистку Грету Тунберг, которая принимала участие в демонстрации против войны в секторе Газа. Об этом Reuters сообщил представитель студенческой группы, которая организовала акцию.
Всего в ходе акции датские полицейские задержали шесть человек. По информации организаторов, это произошло после того, как около 20 человек заблокировали вход в здание Копенгагенского университета. Полиция отказалась подтвердить личности арестованных, но представитель организации «Студенты против оккупации» сообщил Reuters, что среди задержанных была Тунберг.
20 октября прошлого года Тунберг в соцсети X опубликовала пост, в котором выразила солидарность с жителями сектора Газа и призвала к прекращению огня и «свободе для палестинцев и всех пострадавших граждан». Активистка также опубликовала фотографию, где она стоит с тремя женщинами, одна из которых держит палестинский флаг.
В том же месяце минобразования Израиля приняло решение об исключении упоминаний о климатической активистке из учебных программ из-за ее поддержки Палестины.