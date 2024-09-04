В Дании задержали активистку Грету Тунберг

Всего в ходе акции датские полицейские задержали шесть человек. По информации организаторов, это произошло после того, как около 20 человек заблокировали вход в здание Копенгагенского университета. Полиция отказалась подтвердить личности арестованных, но представитель организации «Студенты против оккупации» сообщил Reuters, что среди задержанных была Тунберг.