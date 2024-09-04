«Фобос»: радиоактивные вещества из Чернобыля могут долететь до Польши за 24 часа
При выбросе радиоактивных веществ из Чернобыльской зоны отчуждения ветер может принести их в Польшу спустя сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, комментируя лесной пожар в Чернобыльской зоне.
«В случае выброса из Чернобыльской зоны отчуждения радиоактивных веществ в нижний пограничный слой атмосферы от земли до 3 км траектория частиц будет смещаться по северным областям бывшей УССР с выносом на Польшу через 24 часа», – написал метеоролог в своем Telegram-канале.
По словам Тишковца, пожар и тление торфяников в Броварском районе Киевской области могут стать причиной ухудшения качества воздуха.
Вечером 3 сентября руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщал, что на территории зоны отчуждения горит лесная подстилка, пожар охватил ориентировочно 20 га. На место прибыли спасательные подразделения и техника.
Около 16:00 4 сентября представитель ГСЧС Украины Александр Хорунжий сообщил, что пожар в зоне отчуждения локализован на площади свыше 420 га. «Ликвидация продолжается, радиационный фон в норме», – сказал он.
4 сентября «Ведомости» писали, что Украина исключит из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС участок своей границы с Белоруссией. Согласно проекту президентского указа, опубликованному пресс-службой МВД Украины, «реализация акта позволит государственной пограничной службе Украины обеспечить надлежащую охрану и оборону украинско-белорусской границы и соблюдение ее режима». Уточнялось, что полоса в 50 м вдоль упомянутой границы проходит в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения и находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.