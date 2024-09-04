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«Фобос»: радиоактивные вещества из Чернобыля могут долететь до Польши за 24 часа

Ведомости

При выбросе радиоактивных веществ из Чернобыльской зоны отчуждения ветер может принести их в Польшу спустя сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, комментируя лесной пожар в Чернобыльской зоне.

«В случае выброса из Чернобыльской зоны отчуждения радиоактивных веществ в нижний пограничный слой атмосферы от земли до 3 км траектория частиц будет смещаться по северным областям бывшей УССР с выносом на Польшу через 24 часа», – написал метеоролог в своем Telegram-канале.

По словам Тишковца, пожар и тление торфяников в Броварском районе Киевской области могут стать причиной ухудшения качества воздуха.

Вечером 3 сентября руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщал, что на территории зоны отчуждения горит лесная подстилка, пожар охватил ориентировочно 20 га. На место прибыли спасательные подразделения и техника.

Около 16:00 4 сентября представитель ГСЧС Украины Александр Хорунжий сообщил, что пожар в зоне отчуждения локализован на площади свыше 420 га. «Ликвидация продолжается, радиационный фон в норме», – сказал он.

4 сентября «Ведомости» писали, что Украина исключит из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС участок своей границы с Белоруссией. Согласно проекту президентского указа, опубликованному пресс-службой МВД Украины, «реализация акта позволит государственной пограничной службе Украины обеспечить надлежащую охрану и оборону украинско-белорусской границы и соблюдение ее режима». Уточнялось, что полоса в 50 м вдоль упомянутой границы проходит в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения и находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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