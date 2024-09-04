«Фобос»: радиоактивные вещества из Чернобыля могут долететь до Польши за 24 часа

4 сентября «Ведомости» писали, что Украина исключит из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС участок своей границы с Белоруссией. Согласно проекту президентского указа, опубликованному пресс-службой МВД Украины, «реализация акта позволит государственной пограничной службе Украины обеспечить надлежащую охрану и оборону украинско-белорусской границы и соблюдение ее режима». Уточнялось, что полоса в 50 м вдоль упомянутой границы проходит в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения и находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.