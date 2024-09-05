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СК возбудил дело против троих действовавших под кураторством спецслужб Украины

Ведомости

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело против троих граждан России, которые участвовали в террористической организации, действующей под руководством Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, Службы безопасности страны (СБУ) и украинских вооруженных сил (ВСУ). Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).

По данным следствия, не позднее 12 января прошлого года на территории Украины при участии представителей ГУР, СБУ и ВСУ было создано террористическое сообщество. Руководство организации координировало и разрабатывало планы совершения террористических актов и преступлений.

Организаторы сообщества привлекли к нему россиян, которые были ознакомлены с целями сообщества и согласились принять участие в его деятельности. Они должны были предоставлять данные о местах дислокации Вооруженных сил (ВС) РФ, инфраструктурных объектах гражданского и военного назначения, государственных и муниципальных учреждениях в целях совершения на российской территории террористических актов.

19 января 2023 г. фигуранты выехали в Луганскую народную республику (ЛНР) и обнаружили в Луганске места скопления российских военных. Они произвели фотосъемку указанных мест и определили их координаты, после чего передали их соучастникам.

Один из фигурантов 18 июня этого года прибыл к путям на участке железнодорожного сообщения в направлении Адлера и сделал фотосъемку места, определив его координаты и передав их участникам организации. Мужчина был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего и другие фигуранты дела, решается вопрос об объявлении их в международный розыск, уточнили в ведомстве.

2 сентября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники ФСБ России задержали жителя Керчи, передававшего украинским спецслужбам данные о расположении средств противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму. Уголовное дело в отношении фигуранта возбуждено по ст. 275 (государственная измена в форме в шпионажа) УК РФ. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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