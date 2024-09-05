СК возбудил дело против троих действовавших под кураторством спецслужб Украины

Один из фигурантов 18 июня этого года прибыл к путям на участке железнодорожного сообщения в направлении Адлера и сделал фотосъемку места, определив его координаты и передав их участникам организации. Мужчина был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего и другие фигуранты дела, решается вопрос об объявлении их в международный розыск, уточнили в ведомстве.