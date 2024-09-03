Суд приговорил севастопольца к 16 годам за подготовку теракта в Крыму

Фигурант был задержан в сентябре 2023 г. По данным ФСБ, гражданин РФ 1978 г. рождения был завербован главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны Украины. По заданию украинских спецслужб севастополец вел подготовку диверсионно-террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства. Совершить преступление он планировал на объекте транспортной инфраструктуры Крыма.