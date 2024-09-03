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Суд приговорил севастопольца к 16 годам за подготовку теракта в Крыму

Ведомости

Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Севастополя по делу о подготовке диверсионно-террористического акта в Крыму. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фигурант был задержан в сентябре 2023 г. По данным ФСБ, гражданин РФ 1978 г. рождения был завербован главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны Украины. По заданию украинских спецслужб севастополец вел подготовку диверсионно-террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства. Совершить преступление он планировал на объекте транспортной инфраструктуры Крыма.

Уголовное дело в отношении россиянина было возбуждено по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) и ст. 275 (государственная измена в форме шпионажа) УК РФ. Суд признал его виновным.

2 сентября ЦОС сообщил, что сотрудники ФСБ России задержали жителя Керчи, передававшего украинским спецслужбам данные о расположении средств противовоздушной обороны в Крыму. Уголовное дело в отношении фигуранта возбуждено по ст. 275 (государственная измена в форме в шпионажа) УК РФ. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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