Суд приговорил севастопольца к 16 годам за подготовку теракта в Крыму
Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Севастополя по делу о подготовке диверсионно-террористического акта в Крыму. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Фигурант был задержан в сентябре 2023 г. По данным ФСБ, гражданин РФ 1978 г. рождения был завербован главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны Украины. По заданию украинских спецслужб севастополец вел подготовку диверсионно-террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства. Совершить преступление он планировал на объекте транспортной инфраструктуры Крыма.
Уголовное дело в отношении россиянина было возбуждено по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) и ст. 275 (государственная измена в форме шпионажа) УК РФ. Суд признал его виновным.
2 сентября ЦОС сообщил, что сотрудники ФСБ России задержали жителя Керчи, передававшего украинским спецслужбам данные о расположении средств противовоздушной обороны в Крыму. Уголовное дело в отношении фигуранта возбуждено по ст. 275 (государственная измена в форме в шпионажа) УК РФ. Ему грозит пожизненное лишение свободы.