В Мюнхене ликвидирован подозреваемый в стрельбе у генконсульства Израиля

Инцидент совпал с годовщиной теракта на летней Олимпиаде в Мюнхене 5 сентября 1972 г. Тогда палестинские боевики проникли в Олимпийскую деревню и взяли в заложники девятерых израильских спортсменов, при этом два человека погибли. Террористы требовали освободить из тюрем Израиля 234 палестинских заключенных. Операция по освобождению заложников, проведенная полицией в ночь на 6 сентября, провалилась. Все заложники погибли. Таким образом, число жертв составило 11 человек. Также были ликвидированы пятеро боевиков, трое арестованы.