В Мюнхене ликвидирован подозреваемый в стрельбе у генконсульства Израиля
В центре Мюнхене произошла стрельба возле генконсульства Израиля, подозреваемый в стрельбе ликвидирован. Об этом пишет CNN со ссылкой на немецкую полицию.
Утверждается, что у мужчины было старое длинноствольное оружие. Его смертельно ранили на площади Каролиненплац, недалеко от генконсульства Израиля и Центра истории национал-социализма. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман уточнил, что полиция открыла огонь после того, как мужчина сделал несколько выстрелов первым.
По данным Bild, предполагаемый преступник целился в полицейских. Он подъехал на машине к полицейскому посту и открыл огонь по правоохранителям. Издание утверждает, что стрелявший – исламист, он родился в 2006 г.
Мотив нападавшего не уточняется. В полиции заявили, что продолжают расследование. Пострадавших нет, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя полиции.
Инцидент совпал с годовщиной теракта на летней Олимпиаде в Мюнхене 5 сентября 1972 г. Тогда палестинские боевики проникли в Олимпийскую деревню и взяли в заложники девятерых израильских спортсменов, при этом два человека погибли. Террористы требовали освободить из тюрем Израиля 234 палестинских заключенных. Операция по освобождению заложников, проведенная полицией в ночь на 6 сентября, провалилась. Все заложники погибли. Таким образом, число жертв составило 11 человек. Также были ликвидированы пятеро боевиков, трое арестованы.