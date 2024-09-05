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В Мюнхене ликвидирован подозреваемый в стрельбе у генконсульства Израиля

Ведомости

В центре Мюнхене произошла стрельба возле генконсульства Израиля, подозреваемый в стрельбе ликвидирован. Об этом пишет CNN со ссылкой на немецкую полицию.

Утверждается, что у мужчины было старое длинноствольное оружие. Его смертельно ранили на площади Каролиненплац, недалеко от генконсульства Израиля и Центра истории национал-социализма. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман уточнил, что полиция открыла огонь после того, как мужчина сделал несколько выстрелов первым.

По данным Bild, предполагаемый преступник целился в полицейских. Он подъехал на машине к полицейскому посту и открыл огонь по правоохранителям. Издание утверждает, что стрелявший – исламист, он родился в 2006 г. 

Мотив нападавшего не уточняется. В полиции заявили, что продолжают расследование. Пострадавших нет, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя полиции.

Инцидент совпал с годовщиной теракта на летней Олимпиаде в Мюнхене 5 сентября 1972 г. Тогда палестинские боевики проникли в Олимпийскую деревню и взяли в заложники девятерых израильских спортсменов, при этом два человека погибли. Террористы требовали освободить из тюрем Израиля 234 палестинских заключенных. Операция по освобождению заложников, проведенная полицией в ночь на 6 сентября, провалилась. Все заложники погибли. Таким образом, число жертв составило 11 человек. Также были ликвидированы пятеро боевиков, трое арестованы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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