Подозреваемым по делу о стрельбе в школе в Джорджии стал 14-летний ученик

В результате происшествия, по последним данным, погибли два учителя и два школьника, еще девять человек ранены. По словам Хоузи, предполагаемый стрелок «немедленно сдался» после столкновения с сотрудниками школьной службы безопасности. Им оказался 14-летний Кольт Грей, который сейчас уже находится под стражей. Ему будет предъявлено обвинение в убийстве, и его будут судить как совершеннолетнего, сказал глава Бюро расследований штата.