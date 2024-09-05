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Подозреваемым по делу о стрельбе в школе в Джорджии стал 14-летний ученик

Ведомости

Стрельбу в американской средней школе в городе Уиндер, предположительно, устроил ее 14-летний ученик. Об этом заявил на пресс-конференции глава бюро расследований штата Джорджия Крис Хоузи, сообщает CNN.

В результате происшествия, по последним данным, погибли два учителя и два школьника, еще девять человек ранены. По словам Хоузи, предполагаемый стрелок «немедленно сдался» после столкновения с сотрудниками школьной службы безопасности. Им оказался 14-летний Кольт Грей, который сейчас уже находится под стражей. Ему будет предъявлено обвинение в убийстве, и его будут судить как совершеннолетнего, сказал глава Бюро расследований штата.

Ранее 4 сентября телеканала CNN сообщал, что после происшествия все школы округа Барроу были закрыты, а сотрудников полиции из соображений предосторожности направили во все среднеобразовательные учреждения. По данным СМИ, в результате стрельбы есть тяжелораненые, некоторых из них вывезли вертолетом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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