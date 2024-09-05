Подозреваемым по делу о стрельбе в школе в Джорджии стал 14-летний ученик
Стрельбу в американской средней школе в городе Уиндер, предположительно, устроил ее 14-летний ученик. Об этом заявил на пресс-конференции глава бюро расследований штата Джорджия Крис Хоузи, сообщает CNN.
В результате происшествия, по последним данным, погибли два учителя и два школьника, еще девять человек ранены. По словам Хоузи, предполагаемый стрелок «немедленно сдался» после столкновения с сотрудниками школьной службы безопасности. Им оказался 14-летний Кольт Грей, который сейчас уже находится под стражей. Ему будет предъявлено обвинение в убийстве, и его будут судить как совершеннолетнего, сказал глава Бюро расследований штата.
Ранее 4 сентября телеканала CNN сообщал, что после происшествия все школы округа Барроу были закрыты, а сотрудников полиции из соображений предосторожности направили во все среднеобразовательные учреждения. По данным СМИ, в результате стрельбы есть тяжелораненые, некоторых из них вывезли вертолетом.