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CNN: при стрельбе в школе в Джорджии погибло не менее четырех человек

Ведомости

Как минимум четыре человека погибли в результате стрельбы в школе в американском штате Джорджия, еще около 30 пострадали, сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Стрельбу в учебном заведении, по данным источников, открыл один из школьников. Подозреваемого задержали.

После происшествия все школы округа Барроу были закрыты, а сотрудников полиции из соображений предосторожности направили во все среднеобразовательные учреждения. По данным CNN, в результате стрельбы есть тяжелораненые, некоторых из них вывезли вертолетом.

Шериф округа Барроу Джад Смит заявил, что властям потребуется несколько дней, чтобы выяснить детали нападения и получить информацию о причинах произошедшего. Расследование инцидента находится на ранней стадии, оно «нестабильно», добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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