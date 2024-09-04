CNN: при стрельбе в школе в Джорджии погибло не менее четырех человек
Как минимум четыре человека погибли в результате стрельбы в школе в американском штате Джорджия, еще около 30 пострадали, сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Стрельбу в учебном заведении, по данным источников, открыл один из школьников. Подозреваемого задержали.
После происшествия все школы округа Барроу были закрыты, а сотрудников полиции из соображений предосторожности направили во все среднеобразовательные учреждения. По данным CNN, в результате стрельбы есть тяжелораненые, некоторых из них вывезли вертолетом.
Шериф округа Барроу Джад Смит заявил, что властям потребуется несколько дней, чтобы выяснить детали нападения и получить информацию о причинах произошедшего. Расследование инцидента находится на ранней стадии, оно «нестабильно», добавил он.