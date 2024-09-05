Прокурор Москвы Денис Попов освобожден от должности

Военный суд в Москве арестовал Попова 29 августа на два месяца. По информации следствия, он, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров, директор военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслав Ахмедов и иные лица путем обмана и злоупотребления доверием и с использованием служебного положения похитили 30 млн руб. Деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра. Попов вину в совершении преступления не признает.