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Власти Москвы решили расторгнуть с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Ведомости

Департамент городского имущества Москвы (ДГИ) принял решение расторгнуть с молдавской компанией C.I.E Moldexpo S.A. договор аренды павильона «Молдова» Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), сообщает РБК со ссылкой на картотеку дел Московского арбитражного суда.

Департамент также просит аннулировать соглашение по субаренде павильона компанией «Арбиэй групп» и вернуть объект «в освобожденном виде». Суд пока не рассмотрел иск, 30 августа ДГИ подал ходатайство. Других деталей в картотеке не приводится.

В разговоре с РБК представитель департамента объяснил, что павильон «Молдова» был передан в аренду компании C.I.E. Moldexpo S.A. для проведения выставок, мероприятий, организации торговли и открытия ресторанов с национальной кухней. В марте этого года в павильоне провели межведомственную проверку. Во время нее выяснилось, что в объекте располагаются сторонние организации без согласования с городом.

В мае «Арбиэй групп» обратилась в Московский арбитражный суд с иском, требуя признать заключения комиссии незаконными и необоснованными. В качестве ответчиков по делу указаны Минэкономразвития, ДГИ, Госинспекция по недвижимости и АО «ВДНХ». Поводом для проведения экспертизы стало письмо АО «ВДНХ», в котором были перечислены жалобы посетителей павильона на «отсутствие в нем экспозиций, мероприятий и событий, относящихся к Республике Молдова». Арбитражный суд отказал «Арбиэй групп» в удовлетворении ее требований, компания подала на это решение апелляцию.

Павильон «Молдова» был построен в 1951 г. по проекту архитекторов Федора Наумова, Анатолия Захарова и Владислава Туканова. В нем были представлены достижения бывшей советской республики в сельском хозяйстве и промышленности, а также особенности ее культуры. В 2011 г. павильон передали Молдавии в долгосрочную аренду для создания национального торгово-выставочного центра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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