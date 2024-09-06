Власти Москвы решили расторгнуть с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

В мае «Арбиэй групп» обратилась в Московский арбитражный суд с иском, требуя признать заключения комиссии незаконными и необоснованными. В качестве ответчиков по делу указаны Минэкономразвития, ДГИ, Госинспекция по недвижимости и АО «ВДНХ». Поводом для проведения экспертизы стало письмо АО «ВДНХ», в котором были перечислены жалобы посетителей павильона на «отсутствие в нем экспозиций, мероприятий и событий, относящихся к Республике Молдова». Арбитражный суд отказал «Арбиэй групп» в удовлетворении ее требований, компания подала на это решение апелляцию.