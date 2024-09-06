Власти Москвы решили расторгнуть с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ
Департамент также просит аннулировать соглашение по субаренде павильона компанией «Арбиэй групп» и вернуть объект «в освобожденном виде». Суд пока не рассмотрел иск, 30 августа ДГИ подал ходатайство. Других деталей в картотеке не приводится.
В разговоре с РБК представитель департамента объяснил, что павильон «Молдова» был передан в аренду компании C.I.E. Moldexpo S.A. для проведения выставок, мероприятий, организации торговли и открытия ресторанов с национальной кухней. В марте этого года в павильоне провели межведомственную проверку. Во время нее выяснилось, что в объекте располагаются сторонние организации без согласования с городом.
В мае «Арбиэй групп» обратилась в Московский арбитражный суд с иском, требуя признать заключения комиссии незаконными и необоснованными. В качестве ответчиков по делу указаны Минэкономразвития, ДГИ, Госинспекция по недвижимости и АО «ВДНХ». Поводом для проведения экспертизы стало письмо АО «ВДНХ», в котором были перечислены жалобы посетителей павильона на «отсутствие в нем экспозиций, мероприятий и событий, относящихся к Республике Молдова». Арбитражный суд отказал «Арбиэй групп» в удовлетворении ее требований, компания подала на это решение апелляцию.
Павильон «Молдова» был построен в 1951 г. по проекту архитекторов Федора Наумова, Анатолия Захарова и Владислава Туканова. В нем были представлены достижения бывшей советской республики в сельском хозяйстве и промышленности, а также особенности ее культуры. В 2011 г. павильон передали Молдавии в долгосрочную аренду для создания национального торгово-выставочного центра.