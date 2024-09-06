Иностранца осудили на шесть лет за попытку примкнуть к террористам в Сирии
Иностранного гражданина, который пытался выехать из России в Сирию для участия в террористической деятельности, приговорили к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ, пишет ТАСС.
2-й Западный окружной военный суд признал иностранца виновным в совершении преступления, которое предусмотрено п. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ: организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации.
Сотрудники пограничного контроля ФСБ России задержали иностранного гражданина в аэропорту «Внуково». Согласно данным службы, преступник родился в 1997 г.
В июле сотрудники ФСБ выявили и задержали двух членов межрегиональной ячейки организации «Катиба Таухид Валь-Джихад» (признана террористической и запрещена на территории РФ). Задержанные проживали в Новосибирске и Омске, они организовали сбор средств на приобретение оружия для боевиков.