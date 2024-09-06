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Иностранца осудили на шесть лет за попытку примкнуть к террористам в Сирии

Ведомости

Иностранного гражданина, который пытался выехать из России в Сирию для участия в террористической деятельности, приговорили к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ, пишет ТАСС.

2-й Западный окружной военный суд признал иностранца виновным в совершении преступления, которое предусмотрено п. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ: организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации.

Сотрудники пограничного контроля ФСБ России задержали иностранного гражданина в аэропорту «Внуково». Согласно данным службы, преступник родился в 1997 г.

В июле сотрудники ФСБ выявили и задержали двух членов межрегиональной ячейки организации «Катиба Таухид Валь-Джихад» (признана террористической и запрещена на территории РФ). Задержанные проживали в Новосибирске и Омске, они организовали сбор средств на приобретение оружия для боевиков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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