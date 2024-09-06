Иностранца осудили на шесть лет за попытку примкнуть к террористам в Сирии

В июле сотрудники ФСБ выявили и задержали двух членов межрегиональной ячейки организации «Катиба Таухид Валь-Джихад» (признана террористической и запрещена на территории РФ). Задержанные проживали в Новосибирске и Омске, они организовали сбор средств на приобретение оружия для боевиков.