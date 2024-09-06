Гимнастические федерации России объединят в одну организацию

Руководящие органы Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики приняли решение об объединении в Федерацию гимнастики России. Об этом сообщил Минспорт в своем Telegram-канале.