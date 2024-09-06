Гимнастические федерации России объединят в одну организацию
Руководящие органы Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики приняли решение об объединении в Федерацию гимнастики России. Об этом сообщил Минспорт в своем Telegram-канале.
Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что ведомство поддерживает это решение.
«Это позволит оптимизировать работу, усилить управленческую структуру, эффективнее взаимодействовать с Международной федерацией, уделять равное внимание всем представленным видам спорта и дисциплинам, в том числе в детско-юношеском спорте», – отметил Дегтярев.
С предложением об объединении выступил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. Организация, которую он возглавляет, является единственной в России гимнастической федерацией – членом Международной федерации гимнастики, объединяющей все гимнастические виды спорта.
Отчетно-выборная конференция Федерации спортивной гимнастики России пройдет 1 октября 2024 г.