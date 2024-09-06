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Кинооператор «Мимино» Анатолий Петрицкий скончался на 93-м году жизни

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Советский кинооператор Анатолий Петрицкий скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Петрицкий родился в 1931 г. в Харькове. В 1955 г. окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Александра Гальперина). Его первая полнометражная картина – «Мой младший брат» (режиссер Александр Зархи). После нее режиссер Сергей Бондарчук пригласил Петрицкого для работы над экранизацией романа Льва Толстого «Война и мир». В 1969 г. фильм «Война и мир» получил премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Петрицкий также работал над фильмами «Каждый вечер в одиннадцать», «Мимино», «Мой ласковый и нежный зверь», «Назначение», «Было у отца три сына», «Время и семья Конвей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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