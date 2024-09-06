Кинооператор «Мимино» Анатолий Петрицкий скончался на 93-м году жизни

Петрицкий родился в 1931 г. в Харькове. В 1955 г. окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Александра Гальперина). Его первая полнометражная картина – «Мой младший брат» (режиссер Александр Зархи). После нее режиссер Сергей Бондарчук пригласил Петрицкого для работы над экранизацией романа Льва Толстого «Война и мир». В 1969 г. фильм «Война и мир» получил премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.