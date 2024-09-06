Суд в Москве оштрафовал на 40 000 рублей журналиста Филиппова
Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 40 000 руб. журналиста Ивана Филиппова (признан иностранным агентом в России). Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Филиппов признан виновным в публикации и распространении материалов без указания маркировки иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).
Минюст включил Филиппова в список иноагентов в апреле 2024 г., вместе с научным журналистом Анастасией (Асей) Казанцевой, журналистом Ильей Барабановым, правозащитником Иваном Асташиным и псковским муниципальным депутатом от партии «Яблоко» Николаем Кузьминым (признаны иноагентами). По сведениям ведомства, все они выступали против спецоперации на Украине и принимали участие в создании и распространении материалов иноагентов. За исключением Кузьмина, все перечисленные лица проживают за рубежом.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Тогда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). СМИ начали признавать иноагентами в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности.
11 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы у иностранных агентов.