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Суд в Москве оштрафовал на 40 000 рублей журналиста Филиппова

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 40 000 руб. журналиста Ивана Филиппова (признан иностранным агентом в России). Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Филиппов признан виновным в публикации и распространении материалов без указания маркировки иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Минюст включил Филиппова в список иноагентов в апреле 2024 г., вместе с научным журналистом Анастасией (Асей) Казанцевой, журналистом Ильей Барабановым, правозащитником Иваном Асташиным и псковским муниципальным депутатом от партии «Яблоко» Николаем Кузьминым (признаны иноагентами). По сведениям ведомства, все они выступали против спецоперации на Украине и принимали участие в создании и распространении материалов иноагентов. За исключением Кузьмина, все перечисленные лица проживают за рубежом.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Тогда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). СМИ начали признавать иноагентами в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности.

11 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы у иностранных агентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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