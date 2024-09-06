Летевший из Индии самолет экстренно сел в Турции из-за сообщения о бомбе
Самолет, направлявшийся из Индии в Германию, совершил экстренную посадку в аэропорту города Эрзурум на востоке Турции. Об этом сообщила газета Hurriyet.
По ее данным, причиной для экстренной посадки стало сообщение о бомбе на борту. Специалисты осмотрели воздушное судно. На борту находилось 247 человек. Они доставлены в аэропорт. В настоящий момент проводится досмотр пассажиров и багажа.
Воздушное пространство над городом закрыто.
24 марта в аэропорту «Шереметьево» одна из пассажирок рейса в Ереван на борту самолета сообщила, что в ее рюкзаке находится бомба, на место вызвали полицию. После досмотра пассажиров, ручной клади и багажа в аэропорту не обнаружили запрещенного к провозу вещества.
В январе у пассажира в «Шереметьево» изъяли «предмет, похожий на гранату». Гражданин был задержан и передан в полицию. Инцидент не повлиял на работу аэропорта.