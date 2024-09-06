Летевший из Индии самолет экстренно сел в Турции из-за сообщения о бомбе

24 марта в аэропорту «Шереметьево» одна из пассажирок рейса в Ереван на борту самолета сообщила, что в ее рюкзаке находится бомба, на место вызвали полицию. После досмотра пассажиров, ручной клади и багажа в аэропорту не обнаружили запрещенного к провозу вещества.