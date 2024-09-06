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Летевший из Индии самолет экстренно сел в Турции из-за сообщения о бомбе

Ведомости

Самолет, направлявшийся из Индии в Германию, совершил экстренную посадку в аэропорту города Эрзурум на востоке Турции. Об этом сообщила газета Hurriyet.

По ее данным, причиной для экстренной посадки стало сообщение о бомбе на борту. Специалисты осмотрели воздушное судно. На борту находилось 247 человек. Они доставлены в аэропорт. В настоящий момент проводится досмотр пассажиров и багажа.

Воздушное пространство над городом закрыто.

24 марта в аэропорту «Шереметьево» одна из пассажирок рейса в Ереван на борту самолета сообщила, что в ее рюкзаке находится бомба, на место вызвали полицию. После досмотра пассажиров, ручной клади и багажа в аэропорту не обнаружили запрещенного к провозу вещества.

В январе у пассажира в «Шереметьево» изъяли «предмет, похожий на гранату». Гражданин был задержан и передан в полицию. Инцидент не повлиял на работу аэропорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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