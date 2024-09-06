Умер бывший главред сайта «Коммерсанта» Павел Черников

Павел Черников начал работать в «Коммерсанте» редактором Информцентра в 1999 г. В 2003 г. он получил должность ответственного секретаря журнала «Коммерсантъ Власть», а в 2006 г. стал главным редактором сайта kommersant.ru. Черников покинул издание в 2011 г., после чего занялся цифровыми проектами в Digital October, VRTech и других компаниях.