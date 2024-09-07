«Коммерсантъ» узнал об активах и элитных авто арестованного экс-чиновника Минэка
У бывшего директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Минэкономразвития Игоря Храновского обнаружили активы на сотни миллионов рублей, которые из-за коррупционного происхождения могут быть конфискованы Генпрокуратурой. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, а также на поступивший иск в Кунцевский районный суд Москвы.
Храновский был задержан в марте этого года. До работы в Минэке чиновник в 2014–2015 гг. был заместителем постоянного представителя Ингушетии при президенте России, до 2018 г. – зампредседателя правительства региона. В 2019–2020 гг. он работал на различных должностях в коммерческих структурах.
Против Храновского было возбуждено дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). По данным источника издания, в иске говорится, что подозрительное имущество у Храновского было выявлено в ходе надзора за полицией Ставрополя, которая расследует против чиновника уголовное дело. Генпрокуратура намерена конфисковать активы как самого экс-руководителя департамента, так и членов его семьи. По данным издания, общий доход Храновского и его супруги в период с 2010 по 2023 г. составил 67 млн руб. По мнению Генпрокуратуры, официальные доходы чиновника не соответствуют его имуществу, поэтому оно должно быть конфисковано.
Как установил надзор, в собственности обвиняемого два автомобиля Mercedes-Benz G500, а на его мать зарегистрировано здание в Москве площадью 342,3 кв. м кадастровой стоимостью 33 млн руб. На сайтах объект выставлен на продажу за 583 млн руб., указывает «Коммерсантъ». Кроме того, на доверенное лицо чиновника были оформлены автомобиль Bentley Continental GT и Bentley Mulsanne, выяснила Генпрокуратура. У самого Храновского при обыске изъяли $433 000, 53 000 евро и 3,7 млн руб. По данным издания, иск о конфискации активов уже принят к производству.