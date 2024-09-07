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«Коммерсантъ» узнал об активах и элитных авто арестованного экс-чиновника Минэка

Ведомости

У бывшего директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Минэкономразвития Игоря Храновского обнаружили активы на сотни миллионов рублей, которые из-за коррупционного происхождения могут быть конфискованы Генпрокуратурой. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, а также на поступивший иск в Кунцевский районный суд Москвы. 

Храновский был задержан в марте этого года. До работы в Минэке чиновник в 2014–2015 гг. был заместителем постоянного представителя Ингушетии при президенте России, до 2018 г. – зампредседателя правительства региона. В 2019–2020 гг. он работал на различных должностях в коммерческих структурах.

Против Храновского было возбуждено дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). По данным источника издания, в иске говорится, что подозрительное имущество у Храновского было выявлено в ходе надзора за полицией Ставрополя, которая расследует против чиновника уголовное дело. Генпрокуратура намерена конфисковать активы как самого экс-руководителя департамента, так и членов его семьи. По данным издания, общий доход Храновского и его супруги в период с 2010 по 2023 г. составил 67 млн руб. По мнению Генпрокуратуры, официальные доходы чиновника не соответствуют его имуществу, поэтому оно должно быть конфисковано.

Как установил надзор, в собственности обвиняемого два автомобиля Mercedes-Benz G500, а на его мать зарегистрировано здание в Москве площадью 342,3 кв. м кадастровой стоимостью 33 млн руб. На сайтах объект выставлен на продажу за 583 млн руб., указывает «Коммерсантъ». Кроме того, на доверенное лицо чиновника были оформлены автомобиль Bentley Continental GT и Bentley Mulsanne, выяснила Генпрокуратура. У самого Храновского при обыске изъяли $433 000, 53 000 евро и 3,7 млн руб. По данным издания, иск о конфискации активов уже принят к производству.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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