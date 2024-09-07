«Коммерсантъ» узнал об активах и элитных авто арестованного экс-чиновника Минэка

Против Храновского было возбуждено дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). По данным источника издания, в иске говорится, что подозрительное имущество у Храновского было выявлено в ходе надзора за полицией Ставрополя, которая расследует против чиновника уголовное дело. Генпрокуратура намерена конфисковать активы как самого экс-руководителя департамента, так и членов его семьи. По данным издания, общий доход Храновского и его супруги в период с 2010 по 2023 г. составил 67 млн руб. По мнению Генпрокуратуры, официальные доходы чиновника не соответствуют его имуществу, поэтому оно должно быть конфисковано.