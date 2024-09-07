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Путин поздравил москвичей с Днем города

Столице исполняется 877 лет
Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем города Москвы в концертном зале «Зарядье».

«Как всегда, в самом начале осени мы отмечаем замечательный праздник – День Москвы. Поздравляю с этим событием москвичей и, конечно, всех граждан нашей большой необъятной страны», – сказал он.

По его словам, у каждого жителя есть особое отношение к столице России. Путин назвал Москву символом и надежным оплотом российской государственности.

Касаясь развития столицы, президент отметил, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира по качеству жизни и возможностям для жителей. В том числе сеть столичного метро выросла практически в два раза за 14 лет, Москва стала центром развития беспилотных технологий.

«Москва славится своими ухоженными, чистыми улицами и благоустроенными парками. Мне, конечно, редко удается посмотреть на всю эту красоту. Но все-таки иногда мне удается это сделать. <...> Можно гордиться тем, что мы видим в Москве», – добавил президент.

Путин указал, что особое внимание властями Москвы уделяется массовому спорту и здоровью жителей. В частности, были полностью введены все корпуса больницы в Коммунарке. К концу 2025 г. планируется завершение программы реконструкции поликлиник Москвы.

День города в Москве проходит 7 и 8 сентября, столице России исполняется 877 лет. Праздничные мероприятия в городе проходят 7 сентября с 12:00 до 21:00 мск, 8 сентября – с 15:00 до 20:00 мск. Собянин сообщил, что в День города власти продлевают работу московского транспорта – в ночь с 7 на 8 сентября войти в метро и МЦК можно будет до 2:00.

7 сентября у Путина запланировано мероприятие вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным, говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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