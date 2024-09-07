Путин поздравил москвичей с Днем города

Путин поздравил москвичей с Днем городаСтолице исполняется 877 лет
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем города Москвы в концертном зале «Зарядье».
«Как всегда, в самом начале осени мы отмечаем замечательный праздник – День Москвы. Поздравляю с этим событием москвичей и, конечно, всех граждан нашей большой необъятной страны», – сказал он.
По его словам, у каждого жителя есть особое отношение к столице России. Путин назвал Москву символом и надежным оплотом российской государственности.
Касаясь развития столицы, президент отметил, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира по качеству жизни и возможностям для жителей. В том числе сеть столичного метро выросла практически в два раза за 14 лет, Москва стала центром развития беспилотных технологий.
«Москва славится своими ухоженными, чистыми улицами и благоустроенными парками. Мне, конечно, редко удается посмотреть на всю эту красоту. Но все-таки иногда мне удается это сделать. <...> Можно гордиться тем, что мы видим в Москве», – добавил президент.
Путин указал, что особое внимание властями Москвы уделяется массовому спорту и здоровью жителей. В частности, были полностью введены все корпуса больницы в Коммунарке. К концу 2025 г. планируется завершение программы реконструкции поликлиник Москвы.
День города в Москве проходит 7 и 8 сентября, столице России исполняется 877 лет. Праздничные мероприятия в городе проходят 7 сентября с 12:00 до 21:00 мск, 8 сентября – с 15:00 до 20:00 мск. Собянин сообщил, что в День города власти продлевают работу московского транспорта – в ночь с 7 на 8 сентября войти в метро и МЦК можно будет до 2:00.
7 сентября у Путина запланировано мероприятие вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным, говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.