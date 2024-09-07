Путин поздравил москвичей с Днем города

День города в Москве проходит 7 и 8 сентября, столице России исполняется 877 лет. Праздничные мероприятия в городе проходят 7 сентября с 12:00 до 21:00 мск, 8 сентября – с 15:00 до 20:00 мск. Собянин сообщил, что в День города власти продлевают работу московского транспорта – в ночь с 7 на 8 сентября войти в метро и МЦК можно будет до 2:00.