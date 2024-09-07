Путин и Собянин открыли новый кампус МГТУ имени Баумана
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи приняли участие в открытии нового кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана. Ректор вуза Михаил Гордин пригласил Путина посетить университет. Трансляцию вел Telegram-канал Кремля.
«Спасибо за приглашение. Я хочу поздравить вас, всех студентов преподавателей, профессоров с этим замечательным событием. Бауманка насчитывает уже почти 200 лет. Училища выросли в крупнейшее в нашей стране, да и в мире, наверное, высшее учебное заведение», – сказал президент.
Московский вуз, по словам Путина, является одним из важнейших центров по подготовке инженерных кадров. Он стал таким вузом, которых в мире можно «по пальцам пересчитать». Это большое достижение в области укрепления позиций РФ в сфере науки и образования, добавил глава государства.
Собянин рассказывал в августе, что по поручению президента на набережной Яузы был возведен современный кампус с учебными аудиториями, лабораториями, общежитиями. По его словам, в 2024 г. были завершены работы на трех объектах. В Центральном кластере, который состоит из пяти зданий, будут располагаться Инновационный хаб, кластер «Технологии защиты природы – Зеленая территория» и др. Между корпусами кластера смонтировали купольную конструкцию. Комплекс «Квантум парк» вместит коворкинги, выставочные зоны и пространства для презентаций разработок, рассказывал мэр. По данным властей Москвы, общежития рассчитаны на проживание больше 2300 студентов. Первые шесть объектов кластера ввели в 2022–2023 гг.