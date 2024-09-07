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Путин и Собянин открыли новый кампус МГТУ имени Баумана

Ведомости

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи приняли участие в открытии нового кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана. Ректор вуза Михаил Гордин пригласил Путина посетить университет. Трансляцию вел Telegram-канал Кремля.

«Спасибо за приглашение. Я хочу поздравить вас, всех студентов преподавателей, профессоров с этим замечательным событием. Бауманка насчитывает уже почти 200 лет. Училища выросли в крупнейшее в нашей стране, да и в мире, наверное, высшее учебное заведение», – сказал президент.

Московский вуз, по словам Путина, является одним из важнейших центров по подготовке инженерных кадров. Он стал таким вузом, которых в мире можно «по пальцам пересчитать». Это большое достижение в области укрепления позиций РФ в сфере науки и образования, добавил глава государства.

Собянин рассказывал в августе, что по поручению президента на набережной Яузы был возведен современный кампус с учебными аудиториями, лабораториями, общежитиями. По его словам, в 2024 г. были завершены работы на трех объектах. В Центральном кластере, который состоит из пяти зданий, будут располагаться Инновационный хаб, кластер «Технологии защиты природы – Зеленая территория» и др. Между корпусами кластера смонтировали купольную конструкцию. Комплекс «Квантум парк» вместит коворкинги, выставочные зоны и пространства для презентаций разработок, рассказывал мэр. По данным властей Москвы, общежития рассчитаны на проживание больше 2300 студентов. Первые шесть объектов кластера ввели в 2022–2023 гг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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