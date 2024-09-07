Путин и Собянин открыли новый кампус МГТУ имени Баумана

Собянин рассказывал в августе, что по поручению президента на набережной Яузы был возведен современный кампус с учебными аудиториями, лабораториями, общежитиями. По его словам, в 2024 г. были завершены работы на трех объектах. В Центральном кластере, который состоит из пяти зданий, будут располагаться Инновационный хаб, кластер «Технологии защиты природы – Зеленая территория» и др. Между корпусами кластера смонтировали купольную конструкцию. Комплекс «Квантум парк» вместит коворкинги, выставочные зоны и пространства для презентаций разработок, рассказывал мэр. По данным властей Москвы, общежития рассчитаны на проживание больше 2300 студентов. Первые шесть объектов кластера ввели в 2022–2023 гг.