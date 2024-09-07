Президент России открыл первую очередь кинопарка «Москино»

Кинопарк расположен в новой Москве недалеко от Троицка. Он представляет собой комплекс объектов для съемок фильмов, сериалов и клипов. На территории кинопарка уже построено 18 натурных площадок и четыре павильона, писали «Ведомости» со ссылкой на департамент культуры Москвы. В рамках этого проекта продолжается строительство декораций, готовы киносклад и мастерские для изготовления декораций, многофункциональные павильоны для съемок и др.