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Президент России открыл первую очередь кинопарка «Москино»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в День города Москвы дал старт открытию первой очереди кинопарка «Москино» – комплекса натурных площадок для съемок кино. Открытие прошло на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным в «Зарядье».

«Камера, мотор!», – сказал по видеосвязи президент.

Кинопарк расположен в новой Москве недалеко от Троицка. Он представляет собой комплекс объектов для съемок фильмов, сериалов и клипов. На территории кинопарка уже построено 18 натурных площадок и четыре павильона, писали «Ведомости» со ссылкой на департамент культуры Москвы. В рамках этого проекта продолжается строительство декораций, готовы киносклад и мастерские для изготовления декораций, многофункциональные павильоны для съемок и др.

Московский кинокластер – масштабный проект, включающий в себя несколько объектов, среди которых Киностудия им. М. Горького на исторической площадке на ул. Эйзенштейна, в Валдайском проезде и на Рязанском проспекте (территория бывшего завода ВНИИметмаш), кинопарк «Москино», сеть кинотеатров «Москино», а также киноплатформа «Москино» и кинокомиссия «Москино». Впервые о кинокластере рассказал Собянин в августе 2023 г.

7 и 8 сентября в Москве проходит празднование Дня города. Столице России исполняется 877 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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