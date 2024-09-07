Президент России открыл первую очередь кинопарка «Москино»
Президент РФ Владимир Путин в День города Москвы дал старт открытию первой очереди кинопарка «Москино» – комплекса натурных площадок для съемок кино. Открытие прошло на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным в «Зарядье».
«Камера, мотор!», – сказал по видеосвязи президент.
Кинопарк расположен в новой Москве недалеко от Троицка. Он представляет собой комплекс объектов для съемок фильмов, сериалов и клипов. На территории кинопарка уже построено 18 натурных площадок и четыре павильона, писали «Ведомости» со ссылкой на департамент культуры Москвы. В рамках этого проекта продолжается строительство декораций, готовы киносклад и мастерские для изготовления декораций, многофункциональные павильоны для съемок и др.
Московский кинокластер – масштабный проект, включающий в себя несколько объектов, среди которых Киностудия им. М. Горького на исторической площадке на ул. Эйзенштейна, в Валдайском проезде и на Рязанском проспекте (территория бывшего завода ВНИИметмаш), кинопарк «Москино», сеть кинотеатров «Москино», а также киноплатформа «Москино» и кинокомиссия «Москино». Впервые о кинокластере рассказал Собянин в августе 2023 г.
7 и 8 сентября в Москве проходит празднование Дня города. Столице России исполняется 877 лет.