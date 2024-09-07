Преподавателя МГТУ им. Баумана арестовали после публикации украинских песен
Чертановский суд Москвы отправил под стражу Александра Нестеренко по уголовному делу о возбуждении ненависти или вражды. Об этом говорится на сайте суда.
Ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено 7 сентября.
Как следует из каточки дела, ему вменяется ч. 2, п. а ст. 282 УК (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии).
Речь идет о преподавателе МГТУ им. Н. Э. Баумана, члена одной из участковых избирательных комиссий, уточняет ТАСС. По данным агентства, он разместил в соцсети «ВКонтакте» пять украинских песен. В Следственном комитете (СК) считают, что в них содержатся признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц.
«ОВД-Инфо» (признан в РФ иноагентом) со ссылкой на адвоката преподавателя 5 сентября сообщил о задержании и предъявлении обвинения Нестеренко. По данным защиты, он опубликовал в соцсетях видео с песней украинской группы Воплі Відоплясова «Ми ростем», видео с украинской песней «Запалимо з ранку», а также еще три аудиозаписи с украинскими песнями.