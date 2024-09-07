Преподавателя МГТУ им. Баумана арестовали после публикации украинских песен

Речь идет о преподавателе МГТУ им. Н. Э. Баумана, члена одной из участковых избирательных комиссий, уточняет ТАСС. По данным агентства, он разместил в соцсети «ВКонтакте» пять украинских песен. В Следственном комитете (СК) считают, что в них содержатся признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц.