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Преподавателя МГТУ им. Баумана арестовали после публикации украинских песен

Ведомости

Чертановский суд Москвы отправил под стражу Александра Нестеренко по уголовному делу о возбуждении ненависти или вражды. Об этом говорится на сайте суда.

Ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено 7 сентября.

Как следует из каточки дела, ему вменяется ч. 2, п. а ст. 282 УК (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии).

Речь идет о преподавателе МГТУ им. Н. Э. Баумана, члена одной из участковых избирательных комиссий, уточняет ТАСС. По данным агентства, он разместил в соцсети «ВКонтакте» пять украинских песен. В Следственном комитете (СК) считают, что в них содержатся признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц.

«ОВД-Инфо» (признан в РФ иноагентом) со ссылкой на адвоката преподавателя 5 сентября сообщил о задержании и предъявлении обвинения Нестеренко. По данным защиты, он опубликовал в соцсетях видео с песней украинской группы Воплі Відоплясова «Ми ростем», видео с украинской песней «Запалимо з ранку», а также еще три аудиозаписи с украинскими песнями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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