Военнослужащим будут возмещать расходы за использование личного автомобиля

Постановление касается тех военнослужащих и военных пенсионеров, которые пользуются правом на бесплатный проезд. В правительстве отметили, что они имеют право на компенсацию в соответствии с федеральным законом «О статусе военнослужащих». До этого процедура возмещения средств за использование личного авто не была регламентирована. Военнослужащие получали компенсацию только за поездки в поезде или самолете, предоставляя проездные документы.