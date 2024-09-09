Военнослужащим будут возмещать расходы за использование личного автомобиля

Военнослужащим будут возмещать расходы за использование личного автомобиляЭто касается лиц, которые пользуются правом на бесплатный проезд
Военнослужащим, военным пенсионерам и членам их семей будут компенсировать расходы за использование личного автомобиля в командировках и отпусках. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Постановление касается тех военнослужащих и военных пенсионеров, которые пользуются правом на бесплатный проезд. В правительстве отметили, что они имеют право на компенсацию в соответствии с федеральным законом «О статусе военнослужащих». До этого процедура возмещения средств за использование личного авто не была регламентирована. Военнослужащие получали компенсацию только за поездки в поезде или самолете, предоставляя проездные документы.
Согласно постановлению кабмина, порядок возмещения расходов за использование личного транспорта будут определять МВД, Минобороны и другие федеральные органы власти, где предусмотрена военная служба.
В 2023 г. Минобороны утвердило бесплатный проезд для добровольцев на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте. Безвозмездный проезд возможен при следовании к месту нахождения добровольческого формирования, в связи с выполнением возложенных на добровольческое подразделение задач, к месту лечения, реабилитации или медосвидетельствования и обратно.