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Военнослужащим будут возмещать расходы за использование личного автомобиля

Это касается лиц, которые пользуются правом на бесплатный проезд
Ведомости

Военнослужащим, военным пенсионерам и членам их семей будут компенсировать расходы за использование личного автомобиля в командировках и отпусках. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Постановление касается тех военнослужащих и военных пенсионеров, которые пользуются правом на бесплатный проезд. В правительстве отметили, что они имеют право на компенсацию в соответствии с федеральным законом «О статусе военнослужащих». До этого процедура возмещения средств за использование личного авто не была регламентирована. Военнослужащие получали компенсацию только за поездки в поезде или самолете, предоставляя проездные документы.

Согласно постановлению кабмина, порядок возмещения расходов за использование личного транспорта будут определять МВД, Минобороны и другие федеральные органы власти, где предусмотрена военная служба.

В 2023 г. Минобороны утвердило бесплатный проезд для добровольцев на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте. Безвозмездный проезд возможен при следовании к месту нахождения добровольческого формирования, в связи с выполнением возложенных на добровольческое подразделение задач, к месту лечения, реабилитации или медосвидетельствования и обратно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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