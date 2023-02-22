Минобороны утвердило бесплатный проезд на общественном транспорте для добровольцев

21 ноября 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции. Согласно тексту закона, статусом ветерана боевых действий наделяются лица, которые поступили в добровольческие формирования, которые были созданы по решению органов государственной власти России, и содействуют выполнению задач на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик начиная с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 г.