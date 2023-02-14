Миронов рассказал о предоставлении статуса ветерана бойцам народной милиции ДНР и ЛНР

Миронов добавил, что подготовил письмо на имя президента о присвоении таких статусов добровольцам, которые также находились в зоне боевых действий с 2014 г., но не входили в состав народной милиции. Глава партии также сообщил о втором письме Путину, которое предусматривает расширение льгот для посещения родственниками раненных добровольцев, а не только кадровых военнослужащих.