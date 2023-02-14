Миронов рассказал о предоставлении статуса ветерана бойцам народной милиции ДНР и ЛНР
Бойцам народной милиции ДНР и ЛНР, которые участвовали в боестолкновениях с украинскими войсками с 2014 г., был предоставлен статус ветерана боевых действий. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Вы в начале года дали поручение проработать вопрос о том, чтобы народная милиция ЛНР, ДНР, которая воюет с мая 2014 г., им также был дан статус ветерана боевых действий и все соответствующие социальные льготы», – сказал Миронов, его слова приводит пресс-служба Кремля.
Миронов добавил, что подготовил письмо на имя президента о присвоении таких статусов добровольцам, которые также находились в зоне боевых действий с 2014 г., но не входили в состав народной милиции. Глава партии также сообщил о втором письме Путину, которое предусматривает расширение льгот для посещения родственниками раненных добровольцев, а не только кадровых военнослужащих.
13 февраля Путин начал серию встреч с руководителями фракций Госдумы перед посланием Федеральному собранию. Ранее президент страны встретился с председателями КПРФ Геннадием Зюгановым и ЛДПР Леонидом Слуцким.