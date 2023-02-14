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Миронов рассказал о предоставлении статуса ветерана бойцам народной милиции ДНР и ЛНР

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Бойцам народной милиции ДНР и ЛНР, которые участвовали в боестолкновениях с украинскими войсками с 2014 г., был предоставлен статус ветерана боевых действий. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Вы в начале года дали поручение проработать вопрос о том, чтобы народная милиция ЛНР, ДНР, которая воюет с мая 2014 г., им также был дан статус ветерана боевых действий и все соответствующие социальные льготы», – сказал Миронов, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Миронов добавил, что подготовил письмо на имя президента о присвоении таких статусов добровольцам, которые также находились в зоне боевых действий с 2014 г., но не входили в состав народной милиции. Глава партии также сообщил о втором письме Путину, которое предусматривает расширение льгот для посещения родственниками раненных добровольцев, а не только кадровых военнослужащих.

13 февраля Путин начал серию встреч с руководителями фракций Госдумы перед посланием Федеральному собранию. Ранее президент страны встретился с председателями КПРФ Геннадием Зюгановым и ЛДПР Леонидом Слуцким.

Ранее по теме: Путин начал встречи с руководством думских фракций перед посланием Федеральному собранию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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