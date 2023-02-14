Путин начал встречи с руководством думских фракций перед посланием Федеральному собранию

Зюганов сказал, что дорожит диалогом с президентом, «особенно в нынешнее время, когда, по сути дела, против нашей цивилизации, всего русского мира объявлен крестовый поход». По его словам, для КПРФ сейчас главное – «партия России, ее суверенитет, независимость, наша общая свобода». Он уведомил Путина, что КПРФ отправила на Донбасс 17 000 т гуманитарного груза, ведет работу со школьниками из Донбасса в рамках движения «Дети России – детям Донбасса». Подчеркнул Зюганов и то, что, отработав 20 лет в Совете Европы, он «никогда не предполагал, что Европа может настолько попасть под американцев, а они просто обнаглели».