Путин начал встречи с руководством думских фракций перед посланием Федеральному собранию

Путин начал встречи с руководством думских фракций перед посланием Федеральному собраниюЗюганов рассказал президенту о «крестовом походе» против России, а Слуцкий – о «здравом смысле»
Президент Владимир Путин начал серию встреч с лидерами парламентских фракций в преддверии послания Федеральному собранию, которое состоится 21 февраля. 13 февраля он поговорил в Ново-Огареве с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Вступительные слова президента и лидеров фракций показали журналистам, дальше встречи прошли в закрытом режиме.
Встречу с Зюгановым Путин начал с уточняющего вопроса, когда 30-летие создания КПРФ – 13 или 14 февраля. Зюганов ответил, что как раз 13 февраля 1993 г. состоялся II Чрезвычайный восстановительный съезд, а 14 февраля будет 30 лет, как его избрали председателем КПРФ. «В общем, перед вами человек с огромным политическим опытом», – сказал Путину Зюганов. Уже после этого президент поздравил Зюганова с юбилеем КПРФ и выразил надежду, что она будет выполнять свою роль как «часть патриотического движения».
По оценке Путина, КПРФ «вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны и в социальной сфере, в экономике, в сфере обороны и безопасности». «Здесь у нас вообще никогда не было никаких противоречий, по-моему, наоборот, КПРФ очень часто шла впереди и ставила перед властями всех уровней вопросы, касающиеся поддержки и обеспечения безопасности нашей страны, причем как сегодня, так и на перспективу», – заявил президент.
Зюганов сказал, что дорожит диалогом с президентом, «особенно в нынешнее время, когда, по сути дела, против нашей цивилизации, всего русского мира объявлен крестовый поход». По его словам, для КПРФ сейчас главное – «партия России, ее суверенитет, независимость, наша общая свобода». Он уведомил Путина, что КПРФ отправила на Донбасс 17 000 т гуманитарного груза, ведет работу со школьниками из Донбасса в рамках движения «Дети России – детям Донбасса». Подчеркнул Зюганов и то, что, отработав 20 лет в Совете Европы, он «никогда не предполагал, что Европа может настолько попасть под американцев, а они просто обнаглели».
Слуцкий на встрече с Путиным сказал, что партия «встретила первый Новый год без Владимира Вольфовича [Жириновского] – [это] тяжело». Но ЛДПР укрепляется, в нее входит 350 000 человек. Он заявил, что в ЛДПР «с первых дней поддержали во всем специальную военную операцию». По словам лидера ЛДПР, сейчас людям «нужны не прорывы, здравый смысл и конструктивная позиция».
В частности, он предложил решать задачи в сфере демографии: «Надо поддерживать создание ясельных групп для детишек от двух месяцев до полутора лет, дабы побуждать женщин чувствовать себя уверенно и выполнять поставленные задачи в сфере демографии». Пообещал Слуцкий, который также руководит думским комитетом по международным делам, доложить Путину о выполнении его поручений «и на африканском направлении, и на архиважном направлении по арабским государствам Персидского залива».
Одна из главный функций парламентского представительства – обратная связь, поэтому президенту кроме докладов от представителей исполнительной власти важно слышать и лидеров думских фракций, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Сейчас существует консолидация всех парламентских партий вокруг повестки, связанной со спецоперацией и противодействием внешнему давлению. Но по внутренней или социально-экономической политике их позиции различаются», – говорит Костин.
После встреч с Зюгановым и Слуцким, как писали «Ведомости», Путин 14 февраля встретится с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым (ему в этот день исполнится 70 лет), затем 15 февраля – с лидером «Новых людей» Алексеем Нечаевым и заключительная встреча пройдет 16 февраля – с руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым.