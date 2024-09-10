На Урале из-за возгорания коллектора на «Евраз НТМК» пострадали сотрудники

ТАСС со ссылку на пресс-службу предприятия пишет, что на «Евраз НТМК» была создана комиссия для расследования происшествия. На комбинате пояснили, что во время настройки оборудования газораспределительной станции доменной печи произошел выход горячего газа. Из-за этого газовщик получил травмы, несовместимые с жизнью, еще три сотрудника были госпитализированы с ожогами.