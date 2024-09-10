Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

На Урале из-за возгорания коллектора на «Евраз НТМК» пострадали сотрудники

Ведомости

На Нижнетагильском металлургическом комбинате «Евраз НТМК», по предварительной информации, погиб один сотрудник и трое пострадали в результате возгорания коллектора природного газа доменной печи, сообщает Telegram-канал прокуратуры Свердловской области.

Предположительно, происшествие случилось в цехе №6. Погибшим оказался газовщик доменной печи, еще один газовщик, а также мастер производственного участка и слесарь получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу, отметили в прокуратуре.

ТАСС со ссылку на пресс-службу предприятия пишет, что на «Евраз НТМК» была создана комиссия для расследования происшествия. На комбинате пояснили, что во время настройки оборудования газораспределительной станции доменной печи произошел выход горячего газа. Из-за этого газовщик получил травмы, несовместимые с жизнью, еще три сотрудника были госпитализированы с ожогами.

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила организовала проверку.

26 августа на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел пожар. На сайте Сибирского управления Ростехнадзора сообщалось, что на предприятии проводился ремонт подрядной организацией «Нефтехимремонт», при ведении опасных работ произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате происшествия один человек погиб, шесть пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных