На Урале из-за возгорания коллектора на «Евраз НТМК» пострадали сотрудники
Предположительно, происшествие случилось в цехе №6. Погибшим оказался газовщик доменной печи, еще один газовщик, а также мастер производственного участка и слесарь получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу, отметили в прокуратуре.
ТАСС со ссылку на пресс-службу предприятия пишет, что на «Евраз НТМК» была создана комиссия для расследования происшествия. На комбинате пояснили, что во время настройки оборудования газораспределительной станции доменной печи произошел выход горячего газа. Из-за этого газовщик получил травмы, несовместимые с жизнью, еще три сотрудника были госпитализированы с ожогами.
Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила организовала проверку.
26 августа на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел пожар. На сайте Сибирского управления Ростехнадзора сообщалось, что на предприятии проводился ремонт подрядной организацией «Нефтехимремонт», при ведении опасных работ произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате происшествия один человек погиб, шесть пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 217 УК РФ).