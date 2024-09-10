В Москве 10 сентября стало самым теплым за 75 лет
Вторник стал самым теплым 10 сентября в Москве за последние 75 лет. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
К 13:00 мск воздух на базовой метеостанции столицы на ВДНХ прогрелся до +26,3 градуса. Синоптик отметил, что воздух продолжает прогреваться, поэтому максимальная температура 10 сентября станет известна только после 21:00.
До этого рекорд принадлежал 10 сентября 1972 г. Тогда в Москве было +25,8 градуса.
Несмотря на наступление сентября, в Москве по-прежнему сохраняется летняя погода. По прогнозам синоптиков, метеорологическое лето в столице может продлиться до 20-х чисел сентября. А 13 сентября может стать самым жарким с 1909 г., когда воздух прогрелся до +27,4° градуса.