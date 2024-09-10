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В Москве 10 сентября стало самым теплым за 75 лет

Ведомости

Вторник стал самым теплым 10 сентября в Москве за последние 75 лет. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

К 13:00 мск воздух на базовой метеостанции столицы на ВДНХ прогрелся до +26,3 градуса. Синоптик отметил, что воздух продолжает прогреваться, поэтому максимальная температура 10 сентября станет известна только после 21:00.

До этого рекорд принадлежал 10 сентября 1972 г. Тогда в Москве было +25,8 градуса.

Несмотря на наступление сентября, в Москве по-прежнему сохраняется летняя погода. По прогнозам синоптиков, метеорологическое лето в столице может продлиться до 20-х чисел сентября. А 13 сентября может стать самым жарким с 1909 г., когда воздух прогрелся до +27,4° градуса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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