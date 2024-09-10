В Москве 10 сентября стало самым теплым за 75 лет

Несмотря на наступление сентября, в Москве по-прежнему сохраняется летняя погода. По прогнозам синоптиков, метеорологическое лето в столице может продлиться до 20-х чисел сентября. А 13 сентября может стать самым жарким с 1909 г., когда воздух прогрелся до +27,4° градуса.