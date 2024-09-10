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Через промзону Курской АЭС ограничен проезд транзитного транспорта

Ведомости

Оперативный штаб Курской области принял решение ограничить проезд транзитного транспорта через промзону Курской АЭС, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Ограничения объяснили действующим режимом контртеррористической операции (КТО) на территории области. «Маршрут объезда будет проходить через поселок Иванино Курчатовского района. Для информирования местных жителей установят специальные таблички и указатели», – написал глава региона.

В Курской области уже более месяца продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские войска вторглись на территорию России 6 августа. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим КТО. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

Курская АЭС расположена на левом берегу реки Сейм в Курчатове – примерно в 40 км от Курска и в 60 км от границы с Украиной. В конце августа президент России Владимир Путин заявил о попытках ВСУ атаковать станцию. АЭС посещал глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Он констатировал, что в регионе возникла опасность ядерного инцидента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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