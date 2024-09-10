Через промзону Курской АЭС ограничен проезд транзитного транспорта
Оперативный штаб Курской области принял решение ограничить проезд транзитного транспорта через промзону Курской АЭС, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Ограничения объяснили действующим режимом контртеррористической операции (КТО) на территории области. «Маршрут объезда будет проходить через поселок Иванино Курчатовского района. Для информирования местных жителей установят специальные таблички и указатели», – написал глава региона.
В Курской области уже более месяца продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские войска вторглись на территорию России 6 августа. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим КТО. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.
Курская АЭС расположена на левом берегу реки Сейм в Курчатове – примерно в 40 км от Курска и в 60 км от границы с Украиной. В конце августа президент России Владимир Путин заявил о попытках ВСУ атаковать станцию. АЭС посещал глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Он констатировал, что в регионе возникла опасность ядерного инцидента.