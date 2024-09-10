Человек погиб при взрыве на ТЭС в Армении

«Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета республики Гора Абрамяна сообщает, что после взрыва на Разданской ТЭС возбуждено уголовное дело – по признакам нарушения правил строительных, горнорудных работ, повлекших смерть человека по неосторожности. Причины случившегося выяснит следственная группа.