Человек погиб при взрыве на ТЭС в Армении
В литейном цехе на территории Разданской теплоэлектростанции (ТЭС) в Армении произошел взрыв, есть погибший, сообщает «Новости Армения» со ссылкой на МВД страны.
Взрыв произошел в недействующем плавильне теплоэлектростанции. Умер один из шестерых госпитализированных пострадавших – мужчина 1978 г. р.
«Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета республики Гора Абрамяна сообщает, что после взрыва на Разданской ТЭС возбуждено уголовное дело – по признакам нарушения правил строительных, горнорудных работ, повлекших смерть человека по неосторожности. Причины случившегося выяснит следственная группа.