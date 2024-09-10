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Первый замруководителя аппарата правительства Левин получил медаль Столыпина

Ведомости

Первый заместитель руководителя аппарата правительства России Леонид Левин награжден медалью Столыпина II степени. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

В документе указано, что Левин удостоился медали «за большой вклад в обеспечение деятельности правительства России и многолетнюю безупречную государственную службу».

Леонид Левин был назначен первым замруководителя аппарата правительства РФ 17 мая 2024 г. До этого, с 22 января 2020 г., занимал пост замруководителя аппарата. С 2011 по 2020 гг. был депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов. Среди прочего, являлся председателем думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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