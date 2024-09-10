Первый замруководителя аппарата правительства Левин получил медаль Столыпина

Леонид Левин был назначен первым замруководителя аппарата правительства РФ 17 мая 2024 г. До этого, с 22 января 2020 г., занимал пост замруководителя аппарата. С 2011 по 2020 гг. был депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов. Среди прочего, являлся председателем думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.