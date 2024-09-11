Суд оставил в силе приговор помилованной художнице Скочиленко

16 ноября 2023 г. райсуд приговорил Скочиленко к семи годам колонии за дискредитацию армии. Ей также запретили заниматься администрацией сайтов на три года. Художницу задержали в марте 2022 г. за то, что в одном из супермаркетов «Перекресток» она заменила пять ценников на пацифистские листовки с информацией о боевых действиях на Украине. С заявлением в правоохранительные органы обратилась одна из покупательниц, которая была свидетелем происходящего.