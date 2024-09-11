Суд оставил в силе приговор помилованной художнице Скочиленко
Горсуд Петербурга рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Василеостровского райсуда в отношении художницы Александры Скочиленко, уточнив приговор. Суд вновь признал ее виновной в распространении фейков об армии ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), не изменив предыдущего приговора. Об этом сообщает пресс-служба городских судов. В августе художница была помилована президентским указом и обменяна в ходе передачи заключенных.
Горсуд уточнил приговор по просьбе прокурора, который просил в его резолютивной части указать период исчисления срока отбытия Скочиленко дополнительного вида наказания с момента отбытия основного вида наказания в виде лишения свободы, а также указать на признание Скочиленко виновной.
16 ноября 2023 г. райсуд приговорил Скочиленко к семи годам колонии за дискредитацию армии. Ей также запретили заниматься администрацией сайтов на три года. Художницу задержали в марте 2022 г. за то, что в одном из супермаркетов «Перекресток» она заменила пять ценников на пацифистские листовки с информацией о боевых действиях на Украине. С заявлением в правоохранительные органы обратилась одна из покупательниц, которая была свидетелем происходящего.
Сторона защиты художницы настаивала на вынесении оправдательного приговора, однако суд оставил просьбу без удовлетворения.
1 августа между Россией, Белоруссией, США и Германией состоялся крупнейший обмен заключенными. Так, РФ освободила пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан: осужденные за шпионаж в Словении Анна и Артем Дульцевы, Вадим Красиков (получил пожизненный срок в Германии за убийство), сын депутата Роман Селезнев (осужден в США за кибермошенничество) и др.