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Суд оставил в силе приговор помилованной художнице Скочиленко

Ведомости

Горсуд Петербурга рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Василеостровского райсуда в отношении художницы Александры Скочиленко, уточнив приговор. Суд вновь признал ее виновной в распространении фейков об армии ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), не изменив предыдущего приговора. Об этом сообщает пресс-служба городских судов. В августе художница была помилована президентским указом и обменяна в ходе передачи заключенных.

Горсуд уточнил приговор по просьбе прокурора, который просил в его резолютивной части указать период исчисления срока отбытия Скочиленко дополнительного вида наказания с момента отбытия основного вида наказания в виде лишения свободы, а также указать на признание Скочиленко виновной.

16 ноября 2023 г. райсуд приговорил Скочиленко к семи годам колонии за дискредитацию армии. Ей также запретили заниматься администрацией сайтов на три года. Художницу задержали в марте 2022 г. за то, что в одном из супермаркетов «Перекресток» она заменила пять ценников на пацифистские листовки с информацией о боевых действиях на Украине. С заявлением в правоохранительные органы обратилась одна из покупательниц, которая была свидетелем происходящего. 

Сторона защиты художницы настаивала на вынесении оправдательного приговора, однако суд оставил просьбу без удовлетворения.

1 августа между Россией, Белоруссией, США и Германией состоялся крупнейший обмен заключенными. Так, РФ освободила пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан: осужденные за шпионаж в Словении Анна и Артем Дульцевы, Вадим Красиков (получил пожизненный срок в Германии за убийство), сын депутата Роман Селезнев (осужден в США за кибермошенничество) и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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