СК осталось установить личности пяти захватчиков школы в Беслане в 2004 году

СК осталось установить личности пяти захватчиков школы в Беслане в 2004 годуС вопросами по раскрытию преступления к Бастрыкину обратились «Матери Беслана»
Расследование теракта в школе № 1 Беслана продолжается уже 20 лет, поскольку до сих пор не были установлены личности пяти боевиков, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России. С вопросами по раскрытию преступления к главе СК Александру Бастрыкину обратились представители общественной организации «Матери Беслана», чьи близкие погибли и пострадали во время террористического акта в 2004 г.
«Расследование продолжается, так как не были опознаны тела шести террористов. В 2023 г. личность одного из них была установлена по результатам генетического исследования, также его опознал осужденный (единственный выживший после захвата школы террорист Нурпаша Кулаев, получил пожизненный срок). Ведется работа по установлению личностей других пяти неопознанных террористов», – говорится в сообщении.
Сейчас уголовное дело находится в производстве следователей Главного следственного управления (ГСУ) по Северо-Кавказскому федеральному округу, уточнили в СК. Представители организации «Матери Беслана» обратились к Бастрыкину с вопросами, которые, на их взгляд, ранее не получили полного разрешения. Среди них: экспертные исследования тел погибших, своевременность и адекватность действий правоохранительных органов и экстренных служб по предотвращению теракта и его последствий. Руководитель ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу Олег Васильев, который тоже присутствовал на встрече, заявил, что «в связи с новыми доводами граждан состав следственной группы по делу будет увеличен, всем изложенным обстоятельствам будет дана правовая оценка».
Бастрыкин поручил провести критический анализ материалов дела, собранных на первоначальном этапе, и составить новый план работы «с учетом обстоятельств, озвученных заявителями».
«Необходимо процессуально закрепить показания граждан в виде допросов. Активный диалог с людьми надо продолжить. Надо к этому подойти очень серьезно со всей ответственностью», – сказал Бастрыкин.
1 сентября 2004 г. в школе № 1 в Беслане 32 террориста захватили более 1100 заложников. Среди них были учащиеся школы, их родители и учителя. Боевики удерживали заложников три дня. Погибли 314 человек из числа заложников, в том числе 186 детей. Вместе со спасателями, в том числе из Центра специального назначения ФСБ, милиции и других силовых структур, – 334 человека.