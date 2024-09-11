СК осталось установить личности пяти захватчиков школы в Беслане в 2004 году

Сейчас уголовное дело находится в производстве следователей Главного следственного управления (ГСУ) по Северо-Кавказскому федеральному округу, уточнили в СК. Представители организации «Матери Беслана» обратились к Бастрыкину с вопросами, которые, на их взгляд, ранее не получили полного разрешения. Среди них: экспертные исследования тел погибших, своевременность и адекватность действий правоохранительных органов и экстренных служб по предотвращению теракта и его последствий. Руководитель ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу Олег Васильев, который тоже присутствовал на встрече, заявил, что «в связи с новыми доводами граждан состав следственной группы по делу будет увеличен, всем изложенным обстоятельствам будет дана правовая оценка».