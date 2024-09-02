«Беслан – город ангелов»: как прошли траурные мероприятия в годовщину теракта

Утром 1 сентября 2004 г. во время торжественной линейки в бесланской школе № 1 боевики взяли в плен 1100 человек – детей, тех, кто пришел в школу на работу или провожать учеников. Держали три дня. Погибло 314 человек из числа заложников, в том числе 186 детей. А вместе со спасателями, в том числе из центра специального назначения ФСБ, милиции и других силовых структур, – 334 человека. В 66 семьях погибло от двух до шести человек, а 17 детей остались круглыми сиротами.