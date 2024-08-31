«Мы должны жить за тех, кто не смог»: 20 лет теракту в Беслане

«Мы должны жить за тех, кто не смог»: 20 лет теракту в БесланеЗаложница из школы №1 – о том, почему трагедии не должны бронзоветь в человеческой памяти
В сентябре 2004 г. я перешла в 9-й класс. Мне было 13 лет, и 1 сентября я со своей мамой, учителем начальных классов, пошла на праздничную линейку в школу №1 в Беслане. Спустя два дня после штурма школы лежали в одной операционной владикавказской больницы. Оттуда выйти маме уже не удалось.
Не пугайтесь шрамов
Я замужем, у меня двое детей-школьников. Работаю шеф-редактором Telegram-каналов издания «Сапа Медиа»... Продолжаю жить с осколками в голове и легком и другими старыми травмами: как физическими, так и психологическими.
– Папа, что у тети с рукой?
– Кирюш, некрасиво такое спрашивать, так нельзя.
Только после ответа отца 4-летнему сыну я понимаю, что этот вопрос обо мне. Я сижу в трансфере от моря до санатория в Лазаревском со своими детьми и сестрой.
Вот уже много лет прошло с того, как я перестала стесняться своих шрамов, даже грубого нароста на пятке и шрама-«веточки» под коленом. Но безобидный вопрос малыша вернул старое чувство, что я могу сделать неприятно или страшно другим своим внешним видом.
Как-то мастер по депиляции рассказала, что прорыдала весь вечер после того, как я пришла к ней впервые и она увидела мою правую ногу. Теперь всякий раз на подобного рода процедурах я предупреждаю девушек: «Не пугайтесь, там шрамы, но больно вы мне не сделаете».
20 лет назад казалось, что рубцы можно будет выправить специальными мазями или отшлифовать лазером. Казалось, что раненый безымянный палец правой руки выпрямить – под обручальное кольцо. Забавно, но без этого я не собиралась и думать о замужестве. В подростковом возрасте я не подозревала, что травма растет с твоим взрослением, становится глубже и многограннее.
В Осетии все еще не принято говорить о психологических проблемах
Бывшие заложники, которые в момент теракта были молодыми, все, как один, говорят о психологических проблемах. В конце 2021 г. за два месяца до начала военной спецоперации в Беслан приезжали врачи из Москвы и Питера, чтобы помочь пострадавшим. Они должны были собрать нас разработать программу поддержки и психологической реабилитации жертв терактов.
Я видела много ребят младше, многие говорили о панических атаках, страхах и чувстве вины. Но больше всего на том собрании я была удивлена встрече с парнем, который учился в школе на два года старше.
До и после теракта – душа любой компании, харизматичный весельчак и активист, сейчас – взрослый и успешный мужчина на высокопоставленной должности в крупной компании. Человек, который всегда улыбается и транслирует простую истину: «Главная ценность – это жизнь, и мы должны жить за тех, кто не смог». Я спрашиваю, почему он тут. «Видимо, мне это надо», – отвечает, добавляя что-то еще, и его откровенность меня поражает. В Осетии все еще не принято публично говорить о психологических проблемах, тем более мужчинам. «Даже ему надо», – думаю про себя.
И ему надо, и всем нам надо. И чувства наши страшно похожи. Слушаю, как потерявшая дочку мать говорит о своей травме, и слышу себя, потерявшую маму в 13 лет.
После собрания у пострадавших начался курс терапии, я свой закончить не смогла. После начала военной спецоперации психолог написал, что не может найти в себе ресурса проводить очередную сессию. На этом наше общение закончилось. Программа помощи, такая необходимая не только бесланским, так и не была создана.
О теракте в Беслане помнит все меньше людей
Мы сидим за круглым столом на красивой открытой веранде санатория. Я, моя подруга Мадина, с которой мы просидели рядом все три дня захвата, наша классная руководитель Джульетта Георгиевна и ее дочь Кристина, наша с Мадиной одноклассница. Приятный морской ветер, закат давно был, как и наш ужин. Мы второй час говорим о 20-й годовщине теракта, как она пройдет и что запланировано в этом году. Мадина практически никогда не пропускает траурные мероприятия. А я все эти три дня чувствую, что не могу быть наедине со своими чувствами, наедине со своим горем.
1 сентября в Беслане начинается обычно все так: первыми в спортзал Первой школы входят высокопоставленные лица: делегации чиновников, силовиков... Родственники погибших в это время обычно стоят у фотографий своих и тихонько плачут. 3 сентября на кладбище они же дежурят у могил (в Беслане всегда замечают, если у надгробий никто не стоит – из-за общего страха, что могут забыть ушедших), а делегации подносят венки и цветы к памятнику «Древо скорби» на пьедестале.
Еще несколько лет назад с ровесниками обсуждали тему траурных мероприятий и говорили о необходимости переосмыслить ставший уже традиционным церемониал. Отстать наконец от тех, кого привозят в Беслан 1 и 3 сентября на возложение... Отработанные практически до автоматизма действия, за которые отвечают чиновники, лишают эти дни душевной скорби. Возможно, организаторы думали: так боли будет меньше. Но у жителей Беслана боль не исчезнет: родные погибших продолжают тихо плакать в углу спортзала.
Некоторым бывшим заложникам буквально ежедневно приходится бороться за жизнь или достойное существование. Каждый из пострадавших понимает, что о теракте в Беслане помнит все меньше людей. Происходит «обронзовение» трагедии для страны. Но осознание этого не стало чем-то неожиданным.
Все эти годы было больно видеть мемы про «3 сентября» Шуфутинского, бешено форсируемые в последнее десятилетие. Было обидно знать, что на 3 сентября перенесли празднования Дня окончания Второй мировой войны. Короткие сюжеты о бесланской трагедии.
Все эти вопросы останутся без ответов
Фильм Юрия Дудя (признан в России иностранным агентом) «Беслан. Помни» в 2019 г. заставил говорить о трагедии. Спустя 15 лет в Госдуме инициировали законопроект о санаторно-курортном лечении экс-заложников. В 2020 г. он видоизменился и был введен на региональном уровне. Бывшие пострадавшие могут каждый год один раз ездить в санатории, тратить на путевку до 120 000 руб.
Федеральные СМИ снова стали приезжать в город, искать героев и создавать собственные документалки. При этом вопрос о правовом статусе жертвы теракта пока остался зависшим в воздухе. Его поднимали в самом начале, его продолжали поднимать все это время, за это бились «Матери Беслана» все годы существования комитета.
Власти с самого начала объясняли: узаконить статус жертв терактов, значит, признать теракты чем-то «обыденным», чем-то, что может случится в обычной жизни. С тех пор неоднократные террористические акты происходили в Москве, Санкт-Петербурге, Владикавказе, Каспийске, Махачкале... Теракты, жертвами которых стали обычные люди: ехавшие на работу, возвращавшиеся с учебы студенты, старики, дети, беременные. Каждый убитый – это мир, уничтоженный навсегда. Какую помощь получат пострадавшие? На кого им положится? Кого за это винить? Кто понесет ответственность?..
Все эти вопросы останутся без ответов. Почти 15 лет я думала над ними, была одержима мыслями об отмщении, винила власти в произошедшем, винила себя в том, что ушла после взрыва гранаты в столовой без мамы, не позволяла себе жить и не понимала, почему живы те, кто мог быть причастен к теракту или провалу спасательной операции – выжили не все. Эти мысли и чувства были очень деструктивными.
Но жить в ненависти – путь в никуда, это и есть путь террора. Я повзрослела, стала женой прекрасного человека и матерью двух таких же. Спустя много лет я смогла отпустить: выбрать путь, которые дается не просто.