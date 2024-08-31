«Мы должны жить за тех, кто не смог»: 20 лет теракту в Беслане

Мы сидим за круглым столом на красивой открытой веранде санатория. Я, моя подруга Мадина, с которой мы просидели рядом все три дня захвата, наша классная руководитель Джульетта Георгиевна и ее дочь Кристина, наша с Мадиной одноклассница. Приятный морской ветер, закат давно был, как и наш ужин. Мы второй час говорим о 20-й годовщине теракта, как она пройдет и что запланировано в этом году. Мадина практически никогда не пропускает траурные мероприятия. А я все эти три дня чувствую, что не могу быть наедине со своими чувствами, наедине со своим горем.