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Суд заочно приговорил экс-депутата Госдумы Пономарева к 10 годам колонии

Ведомости

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (считается в России иноагентом) заочно приговорен к 10 годам колонии общего режима за фейки о российской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Кроме того, Пономареву на четыре года запрещается заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов.

Суд признал Пономарева виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) России по мотивам политической ненависти (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3) и в публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Установлено, что в марте 2022 г. за пределами России осужденный принял участие в трансляции передач на платформе одного из видеохостингов, где публично сообщил недостоверную информацию об использовании ВС РФ и оправдывал терроризм. Видеозаписи были доступны для просмотра неограниченному кругу лиц.

Пономарев находится в международном розыске, он был заочно арестован.

В феврале 2024 г. Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что Пономарев участвует в деятельности украинского военизированного объединения «Легион свобода России» (запрещенная в РФ террористическая организация). В ведомстве указали, что экс-депутат сам заявлял о своем участии в боевых действиях на стороне Киева, публично демонстрируя стрелковое оружие, военную форму и эмблемы «Легиона свобода России» во время выступлений на украинском телевидении. Кроме того, он призывал россиян совершить госизмену и вступить в ряды украинской армии. В ФСБ отмечали, что против экс-депутата возбуждены уголовные дела о госизмене, публичных призывах к террору и участии в террористической организации.

В апреле 2015 г. Госдума лишила Пономарева неприкосновенности. Тогда нижняя палата парламента согласилась на возбуждение в отношении него уголовного дела о пособничестве в растрате $750 000 из средств фонда «Сколково». Экс-депутат был объявлен в розыск. 21 октября 2022 г. Минюст включил Пономарева в реестр физлиц-иноагентов. Бывший парламентарий также включен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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