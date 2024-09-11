Суд заочно приговорил экс-депутата Госдумы Пономарева к 10 годам колонии
Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев
Кроме того, Пономареву на четыре года запрещается заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов.
Суд признал Пономарева виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) России по мотивам политической ненависти (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3) и в публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).
Установлено, что в марте 2022 г. за пределами России осужденный принял участие в трансляции передач на платформе одного из видеохостингов, где публично сообщил недостоверную информацию об использовании ВС РФ и оправдывал терроризм. Видеозаписи были доступны для просмотра неограниченному кругу лиц.
Пономарев находится в международном розыске, он был заочно арестован.
В феврале 2024 г. Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что Пономарев участвует в деятельности украинского военизированного объединения «Легион свобода России» (запрещенная в РФ террористическая организация). В ведомстве указали, что экс-депутат сам заявлял о своем участии в боевых действиях на стороне Киева, публично демонстрируя стрелковое оружие, военную форму и эмблемы «Легиона свобода России» во время выступлений на украинском телевидении. Кроме того, он призывал россиян совершить госизмену и вступить в ряды украинской армии. В ФСБ отмечали, что против экс-депутата возбуждены уголовные дела о госизмене, публичных призывах к террору и участии в террористической организации.
В апреле 2015 г. Госдума лишила Пономарева неприкосновенности. Тогда нижняя палата парламента согласилась на возбуждение в отношении него уголовного дела о пособничестве в растрате $750 000 из средств фонда «Сколково». Экс-депутат был объявлен в розыск. 21 октября 2022 г. Минюст включил Пономарева в реестр физлиц-иноагентов. Бывший парламентарий также включен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.