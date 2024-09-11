На председателя совета улемов Таджикистана напали с ножом
Председатель совета улемов Таджикистана Абдулкодирзод Саидмукаррам получил ранение в результате нападения, сообщается на сайте республиканского МВД.
Инцидент произошел в 17:20 по местному времени (15:20 мск) 11 сентября возле центральной мечети Душанбе после намаза. Удар был нанесен «колюще-режущим инструментом». Нападавший был задержан.
Ранение Саидмукаррама оказалось легким. После осмотра врачей его проводили домой, сообщается на сайте МВД.
«По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело, ведется предварительное расследование», – говорится в сообщении.