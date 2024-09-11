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На председателя совета улемов Таджикистана напали с ножом

Ведомости

Председатель совета улемов Таджикистана Абдулкодирзод Саидмукаррам получил ранение в результате нападения, сообщается на сайте республиканского МВД.

Инцидент произошел в 17:20 по местному времени (15:20 мск) 11 сентября возле центральной мечети Душанбе после намаза. Удар был нанесен «колюще-режущим инструментом». Нападавший был задержан.

Ранение Саидмукаррама оказалось легким. После осмотра врачей его проводили домой, сообщается на сайте МВД.

«По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело, ведется предварительное расследование», – говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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