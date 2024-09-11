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Минкульт предложил обновить механизм сделок для спроса на объекты культнаследия

Ведомости

Министерство культуры России предложило новый механизм сделок с объектами культурного наследия, который, как ожидается, повысит спрос на объекты в неудовлетворительном состоянии и при этом позволит быстрее провести их восстановление. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает внедрить механизм, позволяющий одновременно с предоставлением в аренду или продажей земельных участков единого института развития, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или заключением договоров ‎о комплексном развитии незастроенной территории продавать объекты культурного наследия одновременно с продажей или предоставлением в аренду земельного участка, на котором расположен такой объект.

В ноябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства говорил, что работа по реставрации объектов культурного наследия в России затянулась. Он отметил, что в стране есть 154 000 памятников федерального и регионального значения, 16% из которых находятся в неудовлетворительном состоянии.

В феврале 2024 г. в ходе послания Федеральному собранию Путин напомнил, что нужно пересмотреть нормативы, чтобы старинные здания, усадьбы, храмы и другие объекты культурного наследия получили «вторую жизнь, их можно было бы ремонтировать».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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