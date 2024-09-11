Минкульт предложил обновить механизм сделок для спроса на объекты культнаследия
Министерство культуры России предложило новый механизм сделок с объектами культурного наследия, который, как ожидается, повысит спрос на объекты в неудовлетворительном состоянии и при этом позволит быстрее провести их восстановление. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство предлагает внедрить механизм, позволяющий одновременно с предоставлением в аренду или продажей земельных участков единого института развития, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или заключением договоров о комплексном развитии незастроенной территории продавать объекты культурного наследия одновременно с продажей или предоставлением в аренду земельного участка, на котором расположен такой объект.
В ноябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства говорил, что работа по реставрации объектов культурного наследия в России затянулась. Он отметил, что в стране есть 154 000 памятников федерального и регионального значения, 16% из которых находятся в неудовлетворительном состоянии.
В феврале 2024 г. в ходе послания Федеральному собранию Путин напомнил, что нужно пересмотреть нормативы, чтобы старинные здания, усадьбы, храмы и другие объекты культурного наследия получили «вторую жизнь, их можно было бы ремонтировать».