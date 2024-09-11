Минкульт предложил обновить механизм сделок для спроса на объекты культнаследия

В ноябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства говорил, что работа по реставрации объектов культурного наследия в России затянулась. Он отметил, что в стране есть 154 000 памятников федерального и регионального значения, 16% из которых находятся в неудовлетворительном состоянии.