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Татьяна и Владислав Бакальчуки не пришли на бракоразводный процесс

Ведомости

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее супруг Владислав не пришли в Савеловский суд Москвы на свой бракоразводный процесс, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в суде.

Заседание прошло в закрытом режиме. Как отмечает агентство, оно не продлилось более 15 минут. Представители Татьяны Бакальчук отказались от комментариев, а юрист Владислава Бакальчука пояснила, что суд вернется к делу 16 октября и проведет предварительные слушания.

30 июля основательница Wildberries подтвердила подачу заявления о разводе. Основательница маркетплейса рассказала о разводе с супругом 23 июля. Ее заявление вышло после того, как Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь вернуть жену в семью и остановить якобы неправомерный перевод активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Но Татьяна Бакальчук опровергла сообщения о рейдерском захвате.

В июне 2024 г. маркетплейс Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении. Гендиректором объединенной группы компаний стала Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян – главным исполнительным директором, писали «Ведомости». Позднее Бакальчук подтвердила информацию, что возглавит объединенную компанию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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