Татьяна и Владислав Бакальчуки не пришли на бракоразводный процесс
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее супруг Владислав не пришли в Савеловский суд Москвы на свой бракоразводный процесс, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в суде.
Заседание прошло в закрытом режиме. Как отмечает агентство, оно не продлилось более 15 минут. Представители Татьяны Бакальчук отказались от комментариев, а юрист Владислава Бакальчука пояснила, что суд вернется к делу 16 октября и проведет предварительные слушания.
30 июля основательница Wildberries подтвердила подачу заявления о разводе. Основательница маркетплейса рассказала о разводе с супругом 23 июля. Ее заявление вышло после того, как Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь вернуть жену в семью и остановить якобы неправомерный перевод активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Но Татьяна Бакальчук опровергла сообщения о рейдерском захвате.
В июне 2024 г. маркетплейс Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении. Гендиректором объединенной группы компаний стала Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян – главным исполнительным директором, писали «Ведомости». Позднее Бакальчук подтвердила информацию, что возглавит объединенную компанию.