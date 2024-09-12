Обвиняемый в покушении на Захара Прилепина признал вину

По данным СК, Пермяков прошел подготовку на Украине. После этого он прибыл в Россию для того, чтобы по заданию СБУ совершить покушение на Прилепина. Утверждается, что Пермяков долгое время следил за писателем. Соучастники подготовили обвиняемому документы на имя гражданина Казахстана, по которым он собирался покинуть Россию после покушения.