Обвиняемый в покушении на Захара Прилепина признал вину
Гражданин Украины Александр Пермяков признал свою вину по делу о покушении на писателя и политика Захара Прилепина, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.
«В ходе расследования собран комплекс доказательств, в том числе проведен ряд экспертиз, подтверждающих причастность Пермякова к инкриминируемому преступлению. Сам он также полностью признал вину», – сказала она. Следствие также установило соучастника преступления, он объявлен в розыск.
По данным СК, Пермяков прошел подготовку на Украине. После этого он прибыл в Россию для того, чтобы по заданию СБУ совершить покушение на Прилепина. Утверждается, что Пермяков долгое время следил за писателем. Соучастники подготовили обвиняемому документы на имя гражданина Казахстана, по которым он собирался покинуть Россию после покушения.
Получив информацию о местонахождении тайника с боеприпасами, Пермяков собрал два взрывных устройства, которые приводились в действие дистанционно. Обвиняемый установил их на проселочной дороге в поселке Пионерский Нижегородской области по маршруту следования Прилепина. В результате взрыва писатель получил ранения, а его охранник погиб.
Автомобиль писателя и сопредседателя фракции «Справедливая Россия – За правду» был подорван утром 6 мая в Нижегородской области. В результате взрыва погиб помощник и соратник Прилепина, уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в ЛНР. Сам писатель перенес операцию.