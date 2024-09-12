Джастин Тимберлейк достиг сделки со следствием по делу о нетрезвом вождении

Источник агентства рассказал, что что Тимберлейк согласился признать себя виновным в менее серьезном правонарушении, чем первоначальное обвинение в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Тимберлейк был задержан в Саг-Харборе на восточной окраине Лонг-Айленда, Нью-Йорк, 18 июня 2024 г. после того, как он проехал на запрещающий знак в центре деревни, выехал со своей полосы и вышел из своего BMW, от которого пахло алкоголем. Артист не признал себя виновным в правонарушении, связанном с вождением в нетрезвом виде.