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Джастин Тимберлейк достиг сделки со следствием по делу о нетрезвом вождении

Ведомости

Американский артист Джастин Тимберлейк достиг сделки со следствием по делу о вождении в нетрезвом виде, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на прокуратуру.

Источник агентства рассказал, что что Тимберлейк согласился признать себя виновным в менее серьезном правонарушении, чем первоначальное обвинение в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Тимберлейк был задержан в Саг-Харборе на восточной окраине Лонг-Айленда, Нью-Йорк, 18 июня 2024 г. после того, как он проехал на запрещающий знак в центре деревни, выехал со своей полосы и вышел из своего BMW, от которого пахло алкоголем. Артист не признал себя виновным в правонарушении, связанном с вождением в нетрезвом виде.

Адвокат утверждает, что Тимберлейк не был пьян и что дело следует закрыть. По данным полиции, Тимберлейк сказал офицеру, что выпил один мартини и следовал за друзьями домой. Он был задержан и провел ночь под стражей в полицейском участке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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