В России заработал онлайн-помощник о здоровье и развитии детей
В России запустили первую бесплатную платформу, которая помогает следить за здоровьем и развитием детей, сообщил «Ведомостям» представитель команды проекта.
Приложение Здоровьедетей.рус в доступной форме рассказывает взрослым о детских заболеваниях, а также помогает на ранних этапах распознать болезнь. Проект насчитывает более 400 кейсов, в которых содержится описание нарушений физического и ментального здоровья детей. На их основе родителям даются рекомендации.
При регистрации необходимо ввести данные ребенка, после чего в приложении появятся необходимая информация с учетом его пола и возраста. В статьях содержатся тематические иллюстрации и графические изображения.
Одним из научных руководителей проекта является заслуженный врач России Елена Петряйкина. Она отметила, что в стране наблюдается значительное снижение числа абсолютно здоровых детей и рост числа хронических заболеваний. «Радикально изменить ситуацию может только профилактика, а это – ответственное отношение родителей к состоянию детей и постоянный его мониторинг», – сказала она.
Над приложением работали научный коллектив Российской детской клинической больницы, заслуженный врач России и главный педиатр Москвы Исмаил Османов, а также главный неонатолог Москвы Валерий Горев. Платформа доступна для скачивания в Rustore, App Store и Google Play.