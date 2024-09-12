В России заработал онлайн-помощник о здоровье и развитии детей

Одним из научных руководителей проекта является заслуженный врач России Елена Петряйкина. Она отметила, что в стране наблюдается значительное снижение числа абсолютно здоровых детей и рост числа хронических заболеваний. «Радикально изменить ситуацию может только профилактика, а это – ответственное отношение родителей к состоянию детей и постоянный его мониторинг», – сказала она.