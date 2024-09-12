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В России заработал онлайн-помощник о здоровье и развитии детей

Ведомости

В России запустили первую бесплатную платформу, которая помогает следить за здоровьем и развитием детей, сообщил «Ведомостям» представитель команды проекта.

Приложение Здоровьедетей.рус в доступной форме рассказывает взрослым о детских заболеваниях, а также помогает на ранних этапах распознать болезнь. Проект насчитывает более 400 кейсов, в которых содержится описание нарушений физического и ментального здоровья детей. На их основе родителям даются рекомендации.

При регистрации необходимо ввести данные ребенка, после чего в приложении появятся необходимая информация с учетом его пола и возраста. В статьях содержатся тематические иллюстрации и графические изображения.

Одним из научных руководителей проекта является заслуженный врач России Елена Петряйкина. Она отметила, что в стране наблюдается значительное снижение числа абсолютно здоровых детей и рост числа хронических заболеваний. «Радикально изменить ситуацию может только профилактика, а это – ответственное отношение родителей к состоянию детей и постоянный его мониторинг», – сказала она.

Над приложением работали научный коллектив Российской детской клинической больницы, заслуженный врач России и главный педиатр Москвы Исмаил Османов, а также главный неонатолог Москвы Валерий Горев. Платформа доступна для скачивания в Rustore, App Store и Google Play.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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