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Источник ТАСС опроверг сообщения в СМИ о плохом самочувствии патриарха Кирилла

Ведомости

С патриархом Московским и всея Руси Кириллом все в порядке после выступления на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС рассказал источник в Русской православной церкви, комментируя сообщения в СМИ о его якобы плохом самочувствии.

Ранее 12 сентября «Фонтанка» писала, что глава РПЦ обратился к прихожанам после завершения крестного хода по Невскому проспекту, но после выступления ему стало плохо и патриарха под руки сопроводили к машине скорой помощи. Собеседник «Фонтанки» в Смольном рассказал, что причиной ухудшения самочувствия стала жара.

«Все нормально, ему помогли медики, и он уехал на своей машине», – сказал собеседник петербургской газеты.

При этом «Ленте.ру» в синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ заявили, что пока не готовы дать официальную информацию о состоянии патриарха.

На сайте РПЦ сообщается, что сегодня патриарх Кирилл возглавил торжества, посвященные 300-летию со дня перенесения мощей князя Александра Невского в Санкт-Петербург. В этот день глава Русской православной церкви отмечает также личную памятную дату: 12 сентября 1971 г. иеромонах Кирилл (Гундяев) был возведен в сан архимандрита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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