Источник ТАСС опроверг сообщения в СМИ о плохом самочувствии патриарха Кирилла

С патриархом Московским и всея Руси Кириллом все в порядке после выступления на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС рассказал источник в Русской православной церкви, комментируя сообщения в СМИ о его якобы плохом самочувствии.