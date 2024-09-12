Источник ТАСС опроверг сообщения в СМИ о плохом самочувствии патриарха Кирилла
С патриархом Московским и всея Руси Кириллом все в порядке после выступления на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС рассказал источник в Русской православной церкви, комментируя сообщения в СМИ о его якобы плохом самочувствии.
Ранее 12 сентября «Фонтанка» писала, что глава РПЦ обратился к прихожанам после завершения крестного хода по Невскому проспекту, но после выступления ему стало плохо и патриарха под руки сопроводили к машине скорой помощи. Собеседник «Фонтанки» в Смольном рассказал, что причиной ухудшения самочувствия стала жара.
«Все нормально, ему помогли медики, и он уехал на своей машине», – сказал собеседник петербургской газеты.
При этом «Ленте.ру» в синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ заявили, что пока не готовы дать официальную информацию о состоянии патриарха.
На сайте РПЦ сообщается, что сегодня патриарх Кирилл возглавил торжества, посвященные 300-летию со дня перенесения мощей князя Александра Невского в Санкт-Петербург. В этот день глава Русской православной церкви отмечает также личную памятную дату: 12 сентября 1971 г. иеромонах Кирилл (Гундяев) был возведен в сан архимандрита.