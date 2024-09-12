Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Арестован руководитель военного мемориала «Пантеон защитников Отечества»

Ведомости

Басманный суд Москвы арестовал главу ФГБУ «Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Вячеслава Филиппова по делу взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Суд отправил Филиппова в СИЗО почти на два месяца, до 10 ноября. Его обвиняют в получении взятки от владельца ООО «ПСС» Олега Суворова. Компания специализируется на установке памятников и других металлоконструкций. По информации газеты «Коммерсантъ», в 2018-2019 гг. Филиппов получил в виде взятки автомобиль Volkswagen стоимостью 2 млн руб. за заключение около десятка контрактов на установку памятников.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Филиппову грозит до 15 лет лишения свободы.

Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» министерства обороны расположен в Мытищах. Мемориал является режимным объектом, находится в ведении Минобороны РФ и представляет собой крупнейший военный мемориал в России. Там хоронят отставных и действующих высокопоставленных военных и гражданских, имеющих особо важные, государственные заслуги. Например, там находится могила командира ЧВК Вагнер Дмитрия Уткина.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных