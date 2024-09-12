Арестован руководитель военного мемориала «Пантеон защитников Отечества»

Суд отправил Филиппова в СИЗО почти на два месяца, до 10 ноября. Его обвиняют в получении взятки от владельца ООО «ПСС» Олега Суворова. Компания специализируется на установке памятников и других металлоконструкций. По информации газеты «Коммерсантъ», в 2018-2019 гг. Филиппов получил в виде взятки автомобиль Volkswagen стоимостью 2 млн руб. за заключение около десятка контрактов на установку памятников.