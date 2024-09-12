Арестован руководитель военного мемориала «Пантеон защитников Отечества»
Басманный суд Москвы арестовал главу ФГБУ «Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Вячеслава Филиппова по делу взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Суд отправил Филиппова в СИЗО почти на два месяца, до 10 ноября. Его обвиняют в получении взятки от владельца ООО «ПСС» Олега Суворова. Компания специализируется на установке памятников и других металлоконструкций. По информации газеты «Коммерсантъ», в 2018-2019 гг. Филиппов получил в виде взятки автомобиль Volkswagen стоимостью 2 млн руб. за заключение около десятка контрактов на установку памятников.
Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Филиппову грозит до 15 лет лишения свободы.
Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» министерства обороны расположен в Мытищах. Мемориал является режимным объектом, находится в ведении Минобороны РФ и представляет собой крупнейший военный мемориал в России. Там хоронят отставных и действующих высокопоставленных военных и гражданских, имеющих особо важные, государственные заслуги. Например, там находится могила командира ЧВК Вагнер Дмитрия Уткина.