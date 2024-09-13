Зорькин рассказал Путину об изменении качества жалоб в Конституционный суд

«Например, в какие-то совсем далекие годы у нас было 19 000–20 000 жалоб, а сейчас – 11 000. Но дело в том, что тогда из всех тех жалоб те, что оставались, собственно, в нашем ведомстве, в нашей компетенции… Я бы сказал, что сейчас из 11 000 суд рассматривает больше, чем тогда», – объяснил он.