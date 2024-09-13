Зорькин рассказал Путину об изменении качества жалоб в Конституционный суд
Число жалоб в Конституционный суд России остается стабильным, доложил председатель суда Валерий Зорькин президенту Владимиру Путину. Сообщение об их встрече опубликовано на сайте Кремля.
По словам Зорькина, общее количество жалоб в Конституционный суд не изменилось, в отличие от их качества.
«Например, в какие-то совсем далекие годы у нас было 19 000–20 000 жалоб, а сейчас – 11 000. Но дело в том, что тогда из всех тех жалоб те, что оставались, собственно, в нашем ведомстве, в нашей компетенции… Я бы сказал, что сейчас из 11 000 суд рассматривает больше, чем тогда», – объяснил он.
Зорькин отметил, что прежде люди часто обращались в Конституционный суд, минуя суды общей юрисдикции, арбитражные суды, Верховный суд. Теперь, благодаря изменениям в законодательстве, заявителям необходимо сначала пройти эти инстанции.
Сами жалобы, как и раньше, касаются отношений, связанных с гражданским правом, социальных вопросов, уголовного права и процесса.