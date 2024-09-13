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Зорькин рассказал Путину об изменении качества жалоб в Конституционный суд

Ведомости

Число жалоб в Конституционный суд России остается стабильным, доложил председатель суда Валерий Зорькин президенту Владимиру Путину. Сообщение об их встрече опубликовано на сайте Кремля.

По словам Зорькина, общее количество жалоб в Конституционный суд не изменилось, в отличие от их качества.

«Например, в какие-то совсем далекие годы у нас было 19 000–20 000 жалоб, а сейчас – 11 000. Но дело в том, что тогда из всех тех жалоб те, что оставались, собственно, в нашем ведомстве, в нашей компетенции… Я бы сказал, что сейчас из 11 000 суд рассматривает больше, чем тогда», – объяснил он.

Зорькин отметил, что прежде люди часто обращались в Конституционный суд, минуя суды общей юрисдикции, арбитражные суды, Верховный суд. Теперь, благодаря изменениям в законодательстве, заявителям необходимо сначала пройти эти инстанции.

Сами жалобы, как и раньше, касаются отношений, связанных с гражданским правом, социальных вопросов, уголовного права и процесса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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