В Москве против конвоиров возбудили дело из-за передачи телефонов арестантам

Обвинения касаются периода с 18 декабря 2023 г. по 13 марта 2024 г. По данным следствия, конвоиры выдавали телефоны подсудимым и позволяли им связываться друг с другом, а также совершать звонки для оказания давления на свидетелей и потерпевших. Для этого 18 фигурантов дела использовали 24 абонентских номера.