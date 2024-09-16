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В Москве против конвоиров возбудили дело из-за передачи телефонов арестантам

Ведомости

В Москве против сотрудников полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России возбудили дело по факту превышения полномочий, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Обвинения касаются периода с 18 декабря 2023 г. по 13 марта 2024 г. По данным следствия, конвоиры выдавали телефоны подсудимым и позволяли им связываться друг с другом, а также совершать звонки для оказания давления на свидетелей и потерпевших. Для этого 18 фигурантов дела использовали 24 абонентских номера.

В отношении конвоиров возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ: превышение должностных полномочий. Им может грозить от трех до десяти лет лишения свободы.

11 сентября стало известно, что Генпрокуратура намерена усилить надзор за ФСИН. Генпрокурор Игорь Краснов обязал подчиненных в ходе проверок обращать внимание на факты применения сотрудниками физической силы. Он также запросил регулярно проверять соблюдение трудовых прав лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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