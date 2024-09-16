В Москве против конвоиров возбудили дело из-за передачи телефонов арестантам
В Москве против сотрудников полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России возбудили дело по факту превышения полномочий, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
Обвинения касаются периода с 18 декабря 2023 г. по 13 марта 2024 г. По данным следствия, конвоиры выдавали телефоны подсудимым и позволяли им связываться друг с другом, а также совершать звонки для оказания давления на свидетелей и потерпевших. Для этого 18 фигурантов дела использовали 24 абонентских номера.
В отношении конвоиров возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ: превышение должностных полномочий. Им может грозить от трех до десяти лет лишения свободы.
11 сентября стало известно, что Генпрокуратура намерена усилить надзор за ФСИН. Генпрокурор Игорь Краснов обязал подчиненных в ходе проверок обращать внимание на факты применения сотрудниками физической силы. Он также запросил регулярно проверять соблюдение трудовых прав лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.