Генпрокуратура намерена усилить надзор за ФСИН

9 сентября стало известно, что Генпрокуратура пересмотрит некоторые решения о реабилитации жертв политрепрессий. В частности, Генпрокуратура заявляет, что старается не допустить оправдания лиц, виновных в совершении тяжких преступлений. Речь идет о пересмотре решений, вынесенных на основании закона 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий».