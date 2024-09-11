Генпрокуратура намерена усилить надзор за ФСИН
Генпрокурор России Игорь Краснов намерен обязать подчиненных в ходе проверок обращать внимание на факты применения сотрудниками физической силы. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Большинство положений о периодичности проверок остались без изменения. Так, не изменились требования к ежемесячным проверкам условий содеражния заключенных и ежеквартальные проверки в отношении законности решений сотрудников ФСИН.
Генпрокурор также запросил регулярно проверять соблюдение трудовых прав лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, не допускать привлечения их к неоплачиваемым работам и сверх установленного законом времени в отсутствие предусмотренных законодательством оснований.
«Отдельное внимание уделять соблюдению должностными лицами уголовно-исполнительной системы требований законодательства при посещении подозреваемых, обвиняемых и осужденных, выданных Российской Федерации, в том числе работниками дипломатических представительств и консульских учреждений», – написано в проекте.
9 сентября стало известно, что Генпрокуратура пересмотрит некоторые решения о реабилитации жертв политрепрессий. В частности, Генпрокуратура заявляет, что старается не допустить оправдания лиц, виновных в совершении тяжких преступлений. Речь идет о пересмотре решений, вынесенных на основании закона 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий».