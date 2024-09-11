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Генпрокуратура намерена усилить надзор за ФСИН

Ведомости

Генпрокурор России Игорь Краснов намерен обязать подчиненных в ходе проверок обращать внимание на факты применения сотрудниками физической силы. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Большинство положений о периодичности проверок остались без изменения. Так, не изменились требования к ежемесячным проверкам условий содеражния заключенных и ежеквартальные проверки в отношении законности решений сотрудников ФСИН.

Генпрокурор также запросил регулярно проверять соблюдение трудовых прав лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, не допускать привлечения их к неоплачиваемым работам и сверх установленного законом времени в отсутствие предусмотренных законодательством оснований.

«Отдельное внимание уделять соблюдению должностными лицами уголовно-исполнительной системы требований законодательства при посещении подозреваемых, обвиняемых и осужденных, выданных Российской Федерации, в том числе работниками дипломатических представительств и консульских учреждений», – написано в проекте.

9 сентября стало известно, что Генпрокуратура пересмотрит некоторые решения о реабилитации жертв политрепрессий. В частности, Генпрокуратура заявляет, что старается не допустить оправдания лиц, виновных в совершении тяжких преступлений. Речь идет о пересмотре решений, вынесенных на основании закона 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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