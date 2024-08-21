Директор ФСИН получил представление Генпрокуратуры после проверки в Чувашии
По итогам проверки исправительных учреждений Чувашии Генпрокуратура России вынесла представление директору ФСИН Аркадию Гостеву. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Основанием для этого стали результаты проверки. В частности, прокуратура выявила нарушения режима отбывания наказания осужденными, привлечения их к труду, а также в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении и др. Также были найдены недочеты в соблюдении норм пожарной безопасности и профилактике правонарушений.
О состоянии исправительных учреждений Чувашии уже проинформировали министра юстиции РФ Константина Чуйченко. К дисциплинарной ответственности привлечены 37 должностных лиц, уточнили в Генпрокуратуре.
В июле Генпрокуратура уже выносила представление Гостеву. Поводом стали нарушения при надзоре за осужденными. В ведомстве при этом добавили, что недочеты были устранены. В результате число побегов из российских колоний-поселений за пять месяцев 2024 г. снизилось более чем в три раза. Конкретное число побегов за этот период не уточнялось.