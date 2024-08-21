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Директор ФСИН получил представление Генпрокуратуры после проверки в Чувашии

Ведомости

По итогам проверки исправительных учреждений Чувашии Генпрокуратура России вынесла представление директору ФСИН Аркадию Гостеву. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием для этого стали результаты проверки. В частности, прокуратура выявила нарушения режима отбывания наказания осужденными, привлечения их к труду, а также в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении и др. Также были найдены недочеты в соблюдении норм пожарной безопасности и профилактике правонарушений.

О состоянии исправительных учреждений Чувашии уже проинформировали министра юстиции РФ Константина Чуйченко. К дисциплинарной ответственности привлечены 37 должностных лиц, уточнили в Генпрокуратуре.

В июле Генпрокуратура уже выносила представление Гостеву. Поводом стали нарушения при надзоре за осужденными. В ведомстве при этом добавили, что недочеты были устранены. В результате число побегов из российских колоний-поселений за пять месяцев 2024 г. снизилось более чем в три раза. Конкретное число побегов за этот период не уточнялось.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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