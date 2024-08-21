Директор ФСИН получил представление Генпрокуратуры после проверки в Чувашии

В июле Генпрокуратура уже выносила представление Гостеву. Поводом стали нарушения при надзоре за осужденными. В ведомстве при этом добавили, что недочеты были устранены. В результате число побегов из российских колоний-поселений за пять месяцев 2024 г. снизилось более чем в три раза. Конкретное число побегов за этот период не уточнялось.