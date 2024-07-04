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Генпрокуратура вынесла представление директору ФСИН

Ведомости

После устранения нарушений в системе ФСИН число побегов из колоний-поселений за пять месяцев 2024 г. сократилось более чем в три раза. По итогам надзорных мероприятий директору ФСИН России Аркадию Гостеву внесено представление, сообщила Генпрокуратура России.

«Число побегов из российских колоний-поселений за пять месяцев текущего года снизилось более чем в три раза. Это произошло после устранения нарушений, выявленных Генпрокуратурой в сфере обеспечения надзора за лицами, отбывающими наказания. По итогам надзорных мероприятий директору ФСИН России внесено представление», – говорится в сообщении.

Информация о конкретном количестве побегов за этот период не уточняется. О состоянии законности также был проинформирован министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Уточняется, что ФСИН приняла организационные и практические меры для исполнения требований прокуратуры.

В июне 2024 г. Гостев заявил, что с 2022 г. в России не было побегов из исправительных колоний. Один побег из СИЗО был зафиксирован в 2023 г., но арестованного задержали почти в течение недели. По его словам, с 1995 г. число побегов сократилось в 40 раз и свелось практически к нулю.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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