Генпрокуратура вынесла представление директору ФСИН

В июне 2024 г. Гостев заявил, что с 2022 г. в России не было побегов из исправительных колоний. Один побег из СИЗО был зафиксирован в 2023 г., но арестованного задержали почти в течение недели. По его словам, с 1995 г. число побегов сократилось в 40 раз и свелось практически к нулю.