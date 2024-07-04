Генпрокуратура вынесла представление директору ФСИН
После устранения нарушений в системе ФСИН число побегов из колоний-поселений за пять месяцев 2024 г. сократилось более чем в три раза. По итогам надзорных мероприятий директору ФСИН России Аркадию Гостеву внесено представление, сообщила Генпрокуратура России.
«Число побегов из российских колоний-поселений за пять месяцев текущего года снизилось более чем в три раза. Это произошло после устранения нарушений, выявленных Генпрокуратурой в сфере обеспечения надзора за лицами, отбывающими наказания. По итогам надзорных мероприятий директору ФСИН России внесено представление», – говорится в сообщении.
Информация о конкретном количестве побегов за этот период не уточняется. О состоянии законности также был проинформирован министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
Уточняется, что ФСИН приняла организационные и практические меры для исполнения требований прокуратуры.
В июне 2024 г. Гостев заявил, что с 2022 г. в России не было побегов из исправительных колоний. Один побег из СИЗО был зафиксирован в 2023 г., но арестованного задержали почти в течение недели. По его словам, с 1995 г. число побегов сократилось в 40 раз и свелось практически к нулю.