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Генпрокуратура пересмотрит некоторые решения о реабилитации жертв политрепрессий

Ведомости

Генпрокурор Игорь Краснов представил проект приказа, согласно которому Генеральная прокуратура сможет пересмотреть некоторые решения о реабилитации жертв политических репрессий. Новая мера может быть применена в случае, если решения о реабилитации касались «пособников нацистов и изменников Родины». Соответствующий проект приказа генпрокурора опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.  

В частности, Генпрокуратура заявляет, что старается не допустить оправдания лиц, виновных в совершении тяжких преступлений. Речь идет о пересмотре решений, вынесенных на основании закона 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий». Так, документ изменяет приказ генпрокурора от 5 февраля 2008 г., устанавливающий надзор за исполнением ФЗ «О реабилитации жертв политических репрессий». Генпрокуратура считает, что изменения в приказ нужно внести в связи с распоряжением правительства от 20 июня 2024 г. Тогда кабмин РФ изменил концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, убрав несколько положений.

Также приказ подразумевает, что изменения в решениях о реабилитации будут освещаться в средствах массовой информации, что, как отмечается в документе, соответствует конституционному принципу обеспечения защиты исторической правды, закрепленном в ч. 3 статьи 67.1

В проекте приказа также говорится о необходимости организовать работу по выявлению и отмене решений о реабилитации, которые были приняты неправомерно. Сам приказ 2008 г. также необходимо дополнить положением о том, что материалы о пересмотре решений будут направляться в органы власти не только для восстановления прав жертв, но и для восстановления исторической справедливости. Подчеркивается, что решения о пересмотре реабилитации иностранцев будут передавать властям других государств через МИД РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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