Генпрокуратура пересмотрит некоторые решения о реабилитации жертв политрепрессий

В проекте приказа также говорится о необходимости организовать работу по выявлению и отмене решений о реабилитации, которые были приняты неправомерно. Сам приказ 2008 г. также необходимо дополнить положением о том, что материалы о пересмотре решений будут направляться в органы власти не только для восстановления прав жертв, но и для восстановления исторической справедливости. Подчеркивается, что решения о пересмотре реабилитации иностранцев будут передавать властям других государств через МИД РФ.