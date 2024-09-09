Генпрокуратура пересмотрит некоторые решения о реабилитации жертв политрепрессий
Генпрокурор Игорь Краснов представил проект приказа, согласно которому Генеральная прокуратура сможет пересмотреть некоторые решения о реабилитации жертв политических репрессий. Новая мера может быть применена в случае, если решения о реабилитации касались «пособников нацистов и изменников Родины». Соответствующий проект приказа генпрокурора опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
В частности, Генпрокуратура заявляет, что старается не допустить оправдания лиц, виновных в совершении тяжких преступлений. Речь идет о пересмотре решений, вынесенных на основании закона 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий». Так, документ изменяет приказ генпрокурора от 5 февраля 2008 г., устанавливающий надзор за исполнением ФЗ «О реабилитации жертв политических репрессий». Генпрокуратура считает, что изменения в приказ нужно внести в связи с распоряжением правительства от 20 июня 2024 г. Тогда кабмин РФ изменил концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, убрав несколько положений.
Также приказ подразумевает, что изменения в решениях о реабилитации будут освещаться в средствах массовой информации, что, как отмечается в документе, соответствует конституционному принципу обеспечения защиты исторической правды, закрепленном в ч. 3 статьи 67.1
В проекте приказа также говорится о необходимости организовать работу по выявлению и отмене решений о реабилитации, которые были приняты неправомерно. Сам приказ 2008 г. также необходимо дополнить положением о том, что материалы о пересмотре решений будут направляться в органы власти не только для восстановления прав жертв, но и для восстановления исторической справедливости. Подчеркивается, что решения о пересмотре реабилитации иностранцев будут передавать властям других государств через МИД РФ.