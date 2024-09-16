При взрыве в Кёльне пострадал человек
Один человек получил легкие ранения при взрыве в центре Кёльна, он доставлен в больницу. Об этом сообщил Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на пожарных.
Инцидент произошел на улице Гогенцоллернринге между клубом Vanity Club Cologne и магазином Butlers. В распоряжении издания оказались записи с камер, на которых видно, как мужчина в толстовке с капюшоном оставляет в проходе сумку. Он поджигает ее, после чего сумка взрывается.
Менеджер клуба сообщил газете, что ему позвонили из полиции и проинформировали о произошедшем. Он уточнил, что не знает причину, по которой на клуб могли напасть.
О взрыве в центре Кёльна Kölner Stadt-Anzeiger сообщила утром 16 сентября. Место происшествия оцепила полиция. Правоохранители предупредили о проведении операции в этом районе. Издание Bild опубликовало фотографию разрушенного входа в клуб.