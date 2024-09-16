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При взрыве в Кёльне пострадал человек

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Один человек получил легкие ранения при взрыве в центре Кёльна, он доставлен в больницу. Об этом сообщил Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на пожарных.

Инцидент произошел на улице Гогенцоллернринге между клубом Vanity Club Cologne и магазином Butlers. В распоряжении издания оказались записи с камер, на которых видно, как мужчина в толстовке с капюшоном оставляет в проходе сумку. Он поджигает ее, после чего сумка взрывается.

Менеджер клуба сообщил газете, что ему позвонили из полиции и проинформировали о произошедшем. Он уточнил, что не знает причину, по которой на клуб могли напасть.

О взрыве в центре Кёльна Kölner Stadt-Anzeiger сообщила утром 16 сентября. Место происшествия оцепила полиция. Правоохранители предупредили о проведении операции в этом районе. Издание Bild опубликовало фотографию разрушенного входа в клуб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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