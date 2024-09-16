При взрыве в Кёльне пострадал человек

Инцидент произошел на улице Гогенцоллернринге между клубом Vanity Club Cologne и магазином Butlers. В распоряжении издания оказались записи с камер, на которых видно, как мужчина в толстовке с капюшоном оставляет в проходе сумку. Он поджигает ее, после чего сумка взрывается.